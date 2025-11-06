Gia Lai: Lực lượng quân đội tích cực giúp dân phòng, chống bão số 13

Để giảm thiểu tối đa các thiệt hại do bão số 13 có thể gây ra cho người dân, hiện nay, các đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai đang huy động cán bộ, chiến sĩ của đơn vị phối hợp với chính quyền các cấp và nhân dân tại các địa phương xung yếu trên địa bàn tỉnh, khẩn trương triển khai các phương án phòng, chống bão.

Cụ thể, sáng 6/11, Lữ đoàn 573 đã huy động hơn 150 cán bộ, chiến sỹ đến các phường An Nhơn Nam, Bình Định, xã Tuy Phước Bắc (tỉnh Gia Lai) hỗ trợ người dân chằng chống nhà cửa, di chuyển tài sản đến nơi khô ráo, an toàn, chặt tỉa cây xanh, sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác.

Cũng trong sáng 6/11, hơn 350 cán bộ, chiến sỹ cùng hàng chục phương tiện, trang bị chuyên dụng như xe ôtô, xuồng, máy bơm, nhà bạt dã chiến... của Sư đoàn 2 đã được huy động đến các địa phương xung yếu trên địa bàn tỉnh cùng với các cấp chính quyền và người dân triển khai phương án phòng, chống và kịp thời khắc phục hậu quả thiên tai. Với tinh thần “Chủ động, khẩn trương, an toàn, hiệu quả,” đơn vị đã rà soát kỹ lực lượng, phương tiện, vật chất, bảo đảm tốt nhất cho công tác cứu hộ, cứu nạn.

Ngoài ra, để hỗ trợ người dân phòng, chống bão số 13, nhiều lực lượng như Công an, Bộ đội Biên phòng, đoàn thanh niên... cũng được huy động hỗ trợ nhân dân di dời đến nơi an toàn; đồng thời di dời tài sản, vật nuôi... lên nơi cao ráo, đảm bảo không bị hư hỏng, gây thiệt hại cho người dân.

Trước diễn biến phức tạp của bão số 13 - được dự báo là cơn bão mạnh, di chuyển nhanh và có thể gây thiệt hại lớn, sáng 6/11, tỉnh Gia Lai đã khẩn trương triển khai phương án di dời người dân tại các khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn.

Trung tướng Lê Ngọc Hải, Tư lệnh Quân khu 5, - động viên, thăm hỏi người dân tại khu tránh trú bão tập trung. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngay từ sáng sớm, cấp ủy, chính quyền các cấp, đặc biệt là tại các địa phương ven biển như phường Hoài Nhơn Bắc đã huy động toàn bộ lực lượng tại chỗ để tổ chức di dời dân.

Các tổ công tác được chia về từng khu phố, hộ dân, nhất là các khu vực xung yếu dọc bờ biển để tuyên truyền, hướng dẫn và hỗ trợ người dân khẩn trương sắp xếp đồ đạc, di chuyển đến các điểm tránh trú bão tập trung do địa phương bố trí.

Theo ông Trần Minh Lâm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hoài Nhơn Bắc, phường đã lên phương án di dời hơn 700 hộ với khoảng 3.000 nhân khẩu. Các điểm tránh trú được bố trí tại các trường học, trung tâm văn hóa-những nơi kiên cố, đảm bảo an toàn, có đầy đủ điện, nước và nhu yếu phẩm thiết yếu phục vụ người dân trong thời gian tránh bão.

Công tác di dời được tiến hành khẩn trương, song vẫn đảm bảo trật tự, an toàn. Các cấp chính quyền, Mặt trận và đoàn thể địa phương luôn túc trực, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân để kịp thời hỗ trợ, giúp họ an tâm ổn định nơi trú tránh.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Hoài Nhơn Phạm Tiến Dũng cho biết thêm: “Tất cả hộ dân có nhà cấp 4, nhà không kiên cố đều được di dời 100%. Phường bố trí xe 16 chỗ hỗ trợ vận chuyển đối với những hộ không có điều kiện di chuyển.”

Đến thời điểm hiện tại, hàng chục nghìn hộ dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai sinh sống tại những khu vực có nguy cơ cao đã được di dời đến nơi an toàn. Lực lượng chức năng đang tiếp tục kiểm tra, rà soát, không để người dân còn ở lại trong vùng nguy hiểm, với quyết tâm cao nhất là đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân trước khi bão số 13 đổ bộ vào đất liền./.

