Bão số 13 tăng cấp hướng về đất liền Quảng Ngãi-Đắk Lắk trong đêm 6/11

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão số 13 vẫn giữ nguyên hướng di chuyển song tăng cấp hướng về đất liền từ Quảng Ngãi-Đắk Lắk trong đêm 6/11.

Do ảnh hưởng của bão ở trạm Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7; Dung Quất (Quảng Ngãi) gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; Phù Cát (Gia Lai) gió mạnh cấp 6, giật cấp 10.

Hồi 10 giờ ngày 6/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,1 độ Vĩ Bắc; 111,6 độ Kinh Đông, cách Quy Nhơn (Gia Lai) khoảng 270 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15 (167-183km/h), giật trên cấp 17. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 30 km/h.

Đến 22 giờ ngày 6/11, bão trên đất liền khu vực từ Quảng Ngãi-Đắk Lắk, sức gió mạnh nhất cấp 13, giật cấp 17, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 25-30km/h, đi vào đất liền và suy yếu dần. Khu vực ảnh hưởng là phía Tây khu vực giữa Biển Đông, vùng biển từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk (bao gồm đặc khu Lý Sơn); đất liền phía Đông khu vực từ Quảng Ngãi đến Gia Lai, phía Bắc Đắk Lắk, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4.

Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng (bao gồm đảo Cù Lao Chàm) và Khánh Hòa; đất liền Nam Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng, phía Nam tỉnh Đắk Lắk và phía Bắc tỉnh Khánh Hòa với cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Dự báo, đến 10 giờ ngày 7/11, bão trên khu vực Nam Lào, sức gió mạnh nhất cấp 7, giật cấp 9, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 25 - 30 km/h, đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Khu vực ảnh hưởng là vùng biển từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk (bao gồm đặc khu Lý Sơn); đất liền phía Đông khu vực từ Quảng Ngãi đến Gia Lai, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4: Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng (bao gồm đảo Cù Lao Chàm) và Khánh Hòa; đất liền Nam Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng, phía Tây tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai, phía Đông tỉnh Đắk Lắk và phía Bắc tỉnh Khánh Hòa với cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Sau đó đến 22 giờ ngày 7/11, áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía Đông Thái Lan, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 25-30km/h, sức gió dưới cấp 6 và suy yếu thành một vùng áp thấp.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Tây khu vực Giữa Biển Đông gió mạnh cấp 8-12; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 13-15, giật trên cấp 17, sóng biển cao 6-8m, vùng gần tâm bão cao 9-11m, biển động dữ dội.

Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Khánh Hòa (bao gồm đặc khu Lý Sơn, đảo Cù Lao Chàm) gió mạnh dần lên cấp 7-8, sau tăng lên cấp 9-12, sóng biển cao 4-7m; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 13-15, giật trên cấp 17, sóng biển cao 8-10m, biển động dữ dội.

Mực nước biển cao nhất tại Thuận An là 1m. Sơn Trà là 1,2m, Hội An là 1,3m, Dung Quất là 1,5m, Quy Nhơn là 1,2m, Tuy Hoà là 1,1m.

Cảnh báo từ chiều 6/11, khu vực ven biển từ Nam Quảng Trị- Đắk Lắk đề phòng mực nước biển dâng cao từ 0,5-1m kèm theo sóng lớn gây ngập úng tại khu vực trũng thấp, sóng tràn đê, đường giao thông ven biển, sạt lở bờ biển, làm chậm thoát lũ trên khu vực. Toàn bộ tàu, thuyền, khu nuôi trồng thuỷ sản trong các vùng nguy hiểm nói trên đều chịu tác động mạnh của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng.

Từ chiều 6/11, trên đất liền từ Nam thành phố Đà Nẵng đến Đắk Lắk gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-13 (trọng tâm là phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi-Gia Lai, phía Bắc Đắk Lắk), giật cấp 15-16; khu vực từ Nam Quảng Trị đến phía Bắc thành phố Đà Nẵng và phía Bắc tỉnh Khánh Hòa gió mạnh lên cấp 6-7, giật cấp 8-9. Thời gian gió mạnh nhất khoảng từ chiều tối đến đêm 6/11.

Từ chiều tối 6/11, phía Tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-9, giật cấp 11.

Từ ngày 6-7/11, khu vực từ thành phố Đà Nẵng đến Đắk Lắk có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt, cục bộ có nơi trên 600mm/đợt; khu vực từ Nam Quảng Trị đến thành phố Huế, Khánh Hòa và Lâm Đồng có mưa to với lượng mưa phổ biến 150-300mm/đợt, cục bộ có nơi mưa rất to trên 450mm/đợt. Từ ngày 8/11 mưa lớn ở các khu vực nói trên có xu thế giảm.

Từ ngày 7-8/11 khu vực Bắc Quảng Trị đến Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 50-150mm/đợt, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm/đợt. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 200mm/3h.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão rộng, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông, lốc và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ.

Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Mai Văn Khiêm cho biết, đường đi và tác động của bão số 13 tương tự như bão số 12 - (Damrey) năm 2017 và bão số 9 (Molave) năm 2020 nhưng bão số 13 gây mưa lớn hơn đối với khu vực từ thành phố Đà Nẵng đến Đắk Lắk.

Bão số 12 - (Damrey) năm 2017, khi đổ bộ vào khu vực các tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa có cường độ mạnh cấp 9, gây mưa lớn cho khu vực Huế-Khánh Hòa từ 150-250mm, Gia Lai-Đắk Lắk khoảng 80-150mm; một số nơi có mưa lớn hơn như: Nam Đông (Huế) 321mm; Tam Kỳ, Tiên Phước (Quảng Nam cũ) 280mm; Ba Tơ (Quảng Ngãi) 338mm; Sơn Giang (Quảng Ngãi) 382mm; An Nhơn (Gia Lai) 296mm, Quy Nhơn (Gia Lai) 295mm; An Khê (Gia Lai) 266mm, Krông Pa (Gia Lai) 237mm;...

Còn bão số 9 - (Molave) năm 2020 khi đổ bộ vào khu vực các Quảng Ngãi-Đà Nẵng có cường độ mạnh cấp 11 - 12, giật cấp 14. Bão gây mưa lớn từ 150-400mm ở nhiều nơi từ Nghệ An đến Đắk Lắk, một số trạm đo được lượng mưa trên 550mm./.

Tỉnh Quảng Ngãi kích hoạt các phương án để ứng phó với bão số 13 Các địa phương ven biển kích hoạt các phương án khẩn trương ứng phó với bão, trong đó tăng cường bố trí địa điểm tập trung, lương thực đảm bảo điều kiện sinh hoạt cho người dân ở các điểm tránh trú.