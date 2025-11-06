Gia Lai: Xã đảo Nhơn Châu gấp rút ứng phó bão số 13

Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 13 (Kalmaegi), chính quyền và người dân xã đảo Nhơn Châu (tỉnh Gia Lai) đã khẩn trương triển khai các phương án ứng phó, quyết tâm đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và du khách.

Ông Nguyễn Tiến Dũng, Bí thư Đảng ủy xã Nhơn Châu cho biết: “Chúng tôi xác định đây là cơn bão mạnh, diễn biến nhanh, nên toàn xã không được chủ quan. Đến sáng 6/11, toàn bộ tàu cá của ngư dân đã vào bờ neo đậu an toàn, lực lượng dân quân và công an xã được huy động kiểm tra, gia cố các công trình công cộng, nhà ở dân cư; đồng thời đã tiến hành di dời các hộ dân ở khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập sâu đến các điểm an toàn.”

Trước đó, từ chiều 5/11, Ủy ban Nhân dân xã Nhơn Châu đã tổ chức cuộc họp khẩn Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng lực lượng. Toàn xã đã kích hoạt phương án “bốn tại chỗ” gồm: chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ.

Trên bến cảng xã đảo, không khí làm việc khẩn trương, gấp rút. Ngư dân tranh thủ chằng buộc tàu thuyền, tháo dỡ ngư cụ và chuyển vật dụng quan trọng lên bờ.

Cùng thời điểm, các lực lượng dân quân, đoàn thanh niên phối hợp giúp người dân di dời tài sản, che chắn nhà cửa, vận chuyển nhu yếu phẩm đến nơi tránh trú tập trung.

Tại Trạm Y tế xã Nhơn Châu, cán bộ y tế chuẩn bị đầy đủ thuốc men, dụng cụ sơ cứu, bố trí nhân lực trực 24/24. Lực lượng dân quân và bộ đội biên phòng kiểm tra, bổ sung các phương tiện cứu hộ như cano, xuồng máy, áo phao, đèn pin, bộ đàm.

Hệ thống loa truyền thanh và các nhóm Zalo cộng đồng trên đảo liên tục phát thông tin về vị trí, cường độ, hướng đi của bão; hướng dẫn người dân các biện pháp phòng tránh, không ra khơi trong mọi tình huống. Các cơ sở du lịch được yêu cầu tạm dừng đón khách ra đảo cho đến khi thời tiết ổn định.

Trong khi chính quyền và lực lượng chức năng khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống bão, người dân Nhơn Châu cũng thể hiện tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau. Gia đình có tàu lớn giúp gia đình tàu nhỏ neo đậu; hộ kiên cố giúp hộ khó khăn trú tạm.

Theo dự báo, từ trưa ngày 6/11, hoàn lưu bão bắt đầu gây gió mạnh, sóng lớn, mưa to tại khu vực ven biển; dự báo bão đổ bộ trực tiếp từ chiều tối ngày 6/11, gây sóng cao 7-9m, triều cường, nước biển dâng toàn tuyến Quy Nhơn- Phù Cát-Hoài Nhơn.

Các khu vực này được cảnh báo chịu tác động nặng nề nhất, với gió bão cấp 12–14, triều cường, sóng lớn có nguy cơ phá hủy nhà cửa ven biển, lồng bè thủy sản, đe dọa nghiêm trọng tính mạng người dân nếu không sơ tán kịp thời, triệt để.

Trên đất liền, hoàn lưu bão gây mưa rất to (200-400mm, có nơi >600mm), nguy cơ ngập lụt sâu, chia cắt tại vùng trũng thấp, sông suối; sạt lở đất, lũ quét tại các sườn núi, taluy dương, đặc biệt tại Hoài Ân, Vĩnh Thạnh, An Khê, Mang Yang, Kbang, Kông Chro. Một số tuyến giao thông trọng điểm như đèo An Khê, đèo Mang Yang, đèo Tô Na... có khả năng bị sạt trượt, ách tắc kéo dài.

Để ứng phó với bão số 13, ngày 6/11, tại Công điện số 09/CĐ-UBND, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu rà soát, cưỡng chế sơ tán 100% hộ dân nhất là tại các khu vực ven biển, cửa sông, triều cường, sóng lớn, nhà tạm yếu; tuyệt đối không để người ở lại trên tàu thuyền, lồng bè.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu không chủ quan, kích hoạt mức cao nhất phương án ứng phó bão-lũ theo phương châm “4 tại chỗ.” Đồng thời, yêu cầu Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các địa phương, Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị khẩn trương thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh tại các Công điện, văn bản chỉ đạo trước về ứng phó với bão số 13; tập trung thực hiện ngày các nhiệm vụ sau, hoàn thành các nhiệm vụ quan trọng, cấp bách đặc biệt là công tác sơ tán trước 10 giờ ngày 6/11/2025./.

Tỉnh Gia Lai sẵn sàng ứng phó cơn bão số 13 Với tinh thần quyết liệt, không để bị động, bất ngờ do bão gây ra, tỉnh Gia Lai đã thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị.