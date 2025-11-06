Tỉnh Quảng Ngãi kích hoạt các phương án để ứng phó với bão số 13

Để ứng phó với bão số 13, tỉnh Quảng Ngãi đã xây dựng kịch bản với phương án di dời gần 27.000 hộ dân với hơn 89.000 nhân khẩu.

Các địa phương ven biển, lực lượng chức năng của tỉnh đã kích hoạt các phương án khẩn trương ứng phó với bão, trong đó chú trọng tăng cường thông tin dự báo bão, bố trí địa điểm tập trung, xen ghép, lương thực đảm bảo điều kiện sinh hoạt cho người dân tại các điểm tránh trú.

Phường Sa Huỳnh có hơn 32.000 người dân. Địa phương được dự báo sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp nếu bão số 13 đổ bộ vào đất liền.

Ông Nguyễn Viết Thanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Sa Huỳnh cho biết địa phương đã tiến hành rà soát trong các khu dân cư theo kịch bản ứng phó bão chi tiết. Qua rà soát xác định có 3.600 nhân khẩu có nhà ở không đảm bảo an toàn cần phải di dời.

Trong hai ngày qua, phường đã liên tục thông tin dự báo bão trên các phương tiện thông tin đại chúng, đề nghị người dân chủ động chằng chống nhà cửa, chặt tỉa cây xanh trước khi bão đổ bộ.

Một số Tổ dân phố cũng đã lập các đoàn đi tận nhà thông tin đến người dân khẩn trương chằng chống nhà cửa, thu dọn kê cao đồ đạc sẵn sàng chuẩn bị sơ tán đến các điểm an toàn do chính quyền địa phương bố trí.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Sa Huỳnh Nguyễn Viết Thanh cho biết thêm hiện phường Sa Huỳnh đã hoàn thành công tác bố trí 65 điểm sơ tán dân tập trung với đầy đủ chiếu, mền, lương thực, nước uống.

Công tác sơ tán dân sẽ được phường thực hiện sớm trước nhiều giờ khi bão đổ bộ vào đất liền.

Tổ trưởng Tổ dân phố Thạch Bi 2, phường Sa Huỳnh Phạm Hồng Mong, cho biết Tổ dân phố đã phát loa di động đến các khu dân cư để vận động hộ dân có nhà không đảm bảo an toàn đến các điểm tránh trú từ sáng nay 6/11.

Đối với các hộ già neo đơn, người ốm đau chúng tôi kết hợp với lực lượng chức năng của phường hỗ trợ đưa người dân đến nơi an toàn, kiên quyết không để người dân ở nhà trước khi bão đổ bộ.

Quảng Ngãi hiện có đặc khu Lý Sơn và 12 xã, phường ven biển thuộc vùng trọng điểm có nguy cơ chịu tác động mạnh của bão số 13.

Các cán bộ chiến sỹ Đồn biên phòng Đức Minh giúp người dân xã Mỏ Cày (Quảng Ngãi) gia cố nhà cửa trước bão số 13. (Ảnh: Phạm Cường/TTXVN)

Ngoài sự nỗ lực của chính quyền địa phương, các Đồn biên phòng đóng quân trên địa bàn khu vực biển của tỉnh Quảng Ngãi đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ xuống các khu dân cư để giúp người dân chằng chống nhà cửa ứng phó với bão số 13.

Tại xã Mỏ Cày, hàng chục cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Đức Minh thuộc Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi đã tỏa đi các khu dân cư gấp rút giúp người dân chằng chống, gia cố lại nhà cửa, chuồng trại để ứng phó với bão số 13.

Sự có mặt kịp thời của bộ đội đã giúp bà con vùng ven biển này yên tâm hơn khi ứng phó bão. Bà Nguyễn Thị Khi, thôn Minh Tân Nam, cho biết chỉ có một mình nên không thể gia cố lại nhà ở.

Được các cán bộ, chiến sỹ Đồn biên phòng Đức Minh giúp sức nhà ở của bà đã được chằng chống, gia cố trước khi bão số 13 vào đất liền bà rất yên tâm.

Trung tá Nguyễn Tiến Hải, Chính trị viên Đồn Biên phòng Đức Minh cho biết Đồn đóng chân trên địa bàn xã ven biển. Mỗi khi thiên tai, lúc người dân cần chúng tôi đều huy động các chiến sỹ tập trung hỗ trợ người dân.

Đồn phối hợp với chính quyền địa phương khảo sát các hộ nghèo, neo đơn mà không có điều kiện chằng chống nhà cửa tập trung lực lượng xuống giúp dân, đảm bảo cho người dân hoàn thành chằng chống trước bão sớm nhất.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mỏ Cày Trần Ngọc Nam cho biết, địa phương có 4 thôn ven biển (Thôn 4, Minh Tân Bắc, Minh Tân Nam, Đạm Thủy Bắc, Đạm Thủy Nam) nằm trong vùng nguy hiểm của bão.

Được sự giúp sức của bộ đội biên phòng hàng trăm nhà ở của người dân ven biển đã được chằng chống. “Để đảm bảo an toàn tính mạng cho nhân dân, xã đã khảo sát di dời 621 hộ/1342 khẩu đến ở tại 413 hộ có nhà kiên cố. Trước 13h chiều nay (ngày 6/11) chúng tôi sẽ hoàn thành việc sắp xếp người dân trước khi bão vào,” ông Nam cho biết.

Do ảnh hưởng của bão số 13, rạng sáng nay (ngày 6/11) trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã có mưa to. Các địa phương ven biển của tỉnh Quảng Ngãi đang thực hiện theo kịch bản chi tiết ứng phó với các tình huống bão mạnh đổ bộ và mưa lũ sau bão theo phương thức “đến từng ngõ, gõ từng nhà”, đảm bảo tất cả người dân đều thường xuyên nắm được thông tin, chủ động phòng, chống bão.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Ngãi, do ảnh hưởng của bão số 13, vào lúc 4h sáng nay (ngày 6/11) vùng biển Quảng Ngãi có gió Bắc đến Tây Bắc mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9.

Từ chiều tối nay, khu vực đất liền ven biển phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-12, giật cấp 14-15; phía Tây tỉnh có gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10-11.

Ảnh hưởng của bão, lượng mưa ở nhiều khu vực ở Quảng Ngãi có thể đạt từ 200mm-500mm./.

