Chính phủ yêu cầu bố trí lực lượng sẵn sàng ứng phó với bão số 13

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà ký Công điện số 209/CĐ-TTg ngày 5/11/2025 yêu cầu tập trung triển khai công tác phòng, tránh, ứng phó bão số 13.

Công điện gửi: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố: Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa; các Bộ: Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Khoa học và Công nghệ; Văn phòng Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia.

Công điện nêu rõ: Bão số 13 đang di chuyển nhanh về phía vùng biển và đất liền khu vực Trung và Nam Trung Bộ nước ta. Đây là cơn bão được dự báo khi ảnh hưởng đến đất liền vẫn có cường độ rất mạnh, đổ bộ vào thời kỳ thủy triều cao, phạm vi ảnh hưởng rất rộng, kèm theo mưa cường suất lớn, nguy cơ rất cao xảy ra ngập lụt sâu và lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, nhất là ở những nơi đã xảy ra mưa lớn kéo dài những ngày vừa qua.

Tiếp theo Công điện số 208/CĐ-TTg ngày 4/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà yêu cầu:

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố - Trưởng ban Chỉ huy phòng thủ dân sự cấp tỉnh chỉ đạo rà soát, xây dựng, hoàn thiện, phê duyệt phương án ứng phó với cơn bão số 13 trên địa bàn, trong đó xác định cụ thể các tình huống thiên tai, sự cố có thể xảy ra, các khu vực trọng điểm xung yếu, các nhiệm vụ trọng tâm, trên cơ sở đó phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Phó Trưởng ban và từng thành viên Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự, đồng thời chủ động phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự và Công an tỉnh, thành phố bố trí lực lượng, phương tiện, vật tư, trang thiết bị, lương thực thực phẩm và nhu yếu phẩm cần thiết ứng trực sẵn tại tất cả các địa bàn trọng yếu để sẵn sàng triển khai khi có tình huống xấu xảy ra.

Trường hợp vượt quá khả năng của địa phương, chủ động báo cáo, đề nghị Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Quân khu 5, Văn phòng Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia kịp thời điều động hỗ trợ theo đúng quy định.

Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự các tỉnh, thành phố nêu trên hoàn thiện phương án ứng phó bão số 13, gửi phương án đã được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân - Trưởng ban Chỉ huy phòng thủ dân sự cấp tỉnh phê duyệt báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước 11 giờ ngày 6/11/2025.

Giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Quốc phòng, Bộ Xây dựng làm Trưởng đoàn trực tiếp đi đôn đốc, hướng dẫn, phối hợp với các địa phương triển khai công tác ứng phó với bão số 13 (cụ thể: Bộ Quốc phòng đi tỉnh Quảng Ngãi, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đi tỉnh Gia Lai, Bộ Xây dựng đi tỉnh Đắk Lắk)./.

Thành lập Sở Chỉ huy tiền phương phục vụ chỉ đạo, điều hành ứng phó bão số 13 Cục Cứu hộ - Cứu nạn đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện, báo cáo kết quả về Bộ Tổng Tham mưu qua Sở Chỉ huy Bộ, Cục Cứu hộ - Cứu nạn để giúp Bộ theo dõi, chỉ đạo.