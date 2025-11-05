Các cơ sở y tế khu vực Trung Bộ chủ động ứng phó với bão số 13

Ngày 5/11, Bộ Y tế đã có công điện gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố khu vực Trung Bộ; Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế khu Trung Bộ về việc chủ động triển khai công tác y tế ứng phó bão số 13 (bão Kalmaegi).

Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố khu vực Trung Bộ, các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ khu vực miền Trung khẩn trương thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia và Bộ Y tế trong công tác ứng phó với bão và mưa lũ sau bão, bảo đảm an toàn cho người dân.

Các đơn vị có liên quan theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, tình hình mưa, lũ; chủ động rà soát kế hoạch, phương án phòng chống bão lũ và triển khai công tác phòng, chống, ứng phó bão lũ phù hợp với diễn biến thiên tai, yêu cầu thực tiễn của địa phương, với tinh thần quyết liệt nhất, lường trước kịch bản xấu nhất, triển khai các biện pháp phòng, tránh, ứng phó ở mức cao nhất để bảo đảm tuyệt đối an toàn tính mạng cho người dân, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Các đơn vị y tế tổ chức trực chuyên môn, trực cấp cứu 24/24, sẵn sàng thu dung, cấp cứu, điều trị cho nạn nhân do mưa, lũ gây ra; đảm bảo cung ứng đủ thuốc thiết yếu cho nhân dân, bổ sung dự trữ thuốc, hóa chất, vật tư, thiết bị cung cấp điện dự phòng để sẵn sàng sử dụng khi có tình huống theo phương châm 4 tại chỗ. Triển khai các phương án bảo vệ các cơ sở y tế tại các vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng do mưa lũ; chủ động sơ tán, bảo vệ người, tài sản ở những vùng thấp, trũng có nguy cơ bị ngập úng, lũ quét, lũ ống, sạt lở đất.

Các đơn vị y tế giám sát chặt chẽ và triển khai ứng phó dịch bệnh trong bão lũ, ngập lụt, sạt lở đất; phát hiện sớm, xử lý kịp thời các tình huống dịch bệnh, tổ chức vệ sinh môi trường, đảm bảo nước sạch, an toàn thực phẩm trong và sau bão, lũ, tuyệt đối không để dịch bệnh bùng phát sau mưa lũ. Sắp xếp, ổn định các cơ sở y tế, bảo đảm công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân sau mưa lũ./.

Bão số 13: Sức gió, mưa lớn - khác biệt với Damrey và Molave Bão số 13 được dự báo gây mưa rất lớn hơn cho khu vực từ Đà Nẵng đến Đắk Lắk với lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt, gây mưa cục bộ lớn hơn bão số 12 - (Damrey) và bão số 9- (Molave).