Ngày 5/11, Cục Cứu hộ - Cứu nạn (Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam) ban hành Công văn số 3841/CHCN-TT gửi Quân khu 4, Quân khu 5; Binh chủng Thông tin liên lạc; Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) về việc thành lập Sở Chỉ huy tiền phương phục vụ chỉ đạo, điều hành ứng phó bão số 13 (bão Kalmaegi).

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia tại cuộc họp sáng 5/11 về việc triển khai công tác ứng phó với bão số 13, để chủ động ứng phó với bão gây mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, giảm thiểu thiệt hại về tính mạng, tài sản của Nhà nước và nhân dân, Cục Cứu hộ - Cứu nạn đề nghị Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 chỉ đạo Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh dự kiến có bão đổ bộ chuẩn bị phương án, kế hoạch, bản đồ, lực lượng, phương tiện, lương thực, nhu yếu phẩm ém lót sẵn tại các khu vực trọng điểm có nguy cơ xảy ra lũ, ngập lụt, sạt lở đất để báo cáo Đoàn công tác tại Sở Chỉ huy tiền phương.

Bộ Tư lệnh Quân khu 5 chỉ đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo chuẩn bị các điều kiện cần thiết (phòng họp, công tác hậu cần...), thiết lập Sở Chỉ huy tiền phương tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai phục vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia chỉ đạo, điều hành công tác ứng phó với bão số 13.

Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội, Binh chủng Thông tin liên lạc phối hợp với Quân khu 5 và các cơ quan liên quan bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt trong mọi tình huống; bảo đảm đường truyền phục vụ cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng chỉ đạo, điều hành công tác phòng thủ dân sự.

Thời gian hoàn thành mọi công tác chuẩn bị trước 10 giờ ngày 6/11/2025. Cục Cứu hộ - Cứu nạn đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện, báo cáo kết quả về Bộ Tổng Tham mưu qua Sở Chỉ huy Bộ, Cục Cứu hộ - Cứu nạn để giúp Bộ theo dõi, chỉ đạo./.

Đường đi của bão số 13 năm 2025 - dự báo từ 13h ngày 5/11 đến 1h ngày 8/11 Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, Hồi 13 giờ ngày 5/11/2025, vị trí tâm bão ở vào khoảng 11,8 độ Vĩ Bắc; 117,6 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 360km về phía Đông.