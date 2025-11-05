Khuyến cáo đối với cộng đồng, dân cư trên đất liền và ven bờ

Bão số 13 đã đi vào Biển Đông sáng sớm 5/11/2025. Hoàn lưu bão số 13 được dự báo gây mưa rất to từ Đà Nẵng đến Đắk Lắk trong ngày 6-7/11, phổ biến từ 300-500 mm, cục bộ có nơi đạt 600 mm/đợt.

Bão số 13 đã đi vào Biển Đông sáng sớm 5/11/2025. Hoàn lưu bão số 13 được dự báo gây mưa rất to từ Đà Nẵng đến Đắk Lắk trong ngày 6-7/11, phổ biến từ 300-500 mm, cục bộ có nơi đạt 600 mm/đợt. Các chuyên gia nhận định đây là cơn bão rất mạnh, di chuyển nhanh, với cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4. Để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản, người dân lưu ý không nên chủ quan, tuân thủ theo các khuyến cáo sau của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai - Bộ Nông nghiệp và Môi trường.