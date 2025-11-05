Lực lượng biên phòng Đắk Lắk hỗ trợ người dân phòng chống bão số 13

Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 13 (bão Kalmaegi), lực lượng biên phòng tỉnh Đắk Lắk đã tích cực hỗ trợ ngư dân vùng ven biển di dời tàu thuyền, lồng bè nuôi tôm, cá đến nơi an toàn nhằm hạn chế mức thiệt hại thấp nhất khi bão vào đất liền.

Trong sáng 5/11, cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Tuy Hòa (Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk) đã tổ chức tuần tra, kiểm soát, tuyên truyền, vận động, hỗ trợ và hướng dẫn ngư dân đưa 195 tàu cá neo đậu an toàn tại cảng cá Đông Tác (phường Phú Yên) và bờ kè Bạch Đằng (phường Tuy Hòa) để phòng tránh rủi ro khi bão đổ bộ.

Ngư dân Hồ Ngọc Hội, chủ tàu cá PY-90909 vừa cho tàu cập bến cảng cá Đông Tác để tránh bão số 13 theo hướng dẫn của lực lượng biên phòng. Vài ngày trước, anh cùng 5 ngư dân khai thác cá ngừ đại dương tại ngư trường quần đảo Trường Sa. Vì sự an toàn của tàu thuyền và ngư dân, anh khẩn trương đưa tàu về cập bến. Sản lượng khai thác cũng đạt khá nên dự định sau bão anh sẽ tiếp tục vươn khơi.

Theo thông tin từ Trạm Kiểm soát Biên phòng Đà Rằng (Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk), tính đến 10 giờ sáng 5/11, trên địa bàn hiện có 83 tàu cá với 468 lao động đang hoạt động trên biển. Đơn vị duy trì thông tin liên lạc thường xuyên với các phương tiện đánh bắt ngoài khơi 24/24 giờ, liên tục thông báo diễn biến bão, hướng dẫn ngư dân di chuyển đến nơi tránh trú an toàn. Lực lượng biên phòng phối hợp hỗ trợ người dân đưa tàu thuyền lên bờ, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.

Lực lượng Đồn Biên phòng Xuân Đài tuyên truyền người dân nuôi tôm cá trên lồng bè tại vịnh Xuân Đài vào bờ an toàn. (Ảnh: Tường Quân/TTXVN)

Đồn Biên phòng Hòa Hiệp Nam (Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk) cũng đã phân công lực lượng theo dõi tại các khu vực có nguy cơ chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão. Cán bộ, chiến sỹ của đồn duy trì 100% quân số trực sẵn sàng chiến đấu và triển khai lực lượng ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn khi có yêu cầu.

Đồn chuẩn bị đầy đủ các trang bị, vật chất đảm bảo cho công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, sẵn sàng hỗ trợ lực lượng, phương tiện ứng cứu khi có tình huống xảy ra.

Những ngày qua, trước thông tin bão số 13 ảnh hưởng đến vùng biển vịnh Xuân Đài, cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Xuân Đài (Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk) đã cử lực lượng hướng dẫn tàu thuyền cập cảng tránh trú; đồng thời, đến khu vực lồng bè nuôi trồng thủy sản để thông tin, tuyên truyền vận động người dân di dời đến nơi an toàn. Đơn vị đã dùng loa phóng thanh để nhắc nhở người dân không được ở lại trên bè sau thời điểm 12 giờ trưa ngày 6/11 để đảm bảo an toàn tính mạng.

Ông Nguyễn Văn Đạo (phường Xuân Đài) cho biết, qua thông tin của lực lượng biên phòng, ông biết được cơn bão số 13 rất mạnh sẽ gây thiệt hại lớn cho nuôi trồng thủy sản nên ông đã di chuyển tôm, cá nuôi trên lồng bè tại vịnh Xuân Đài vào bờ an toàn. Để theo dõi bè nuôi, ông Đạo ứng dụng hệ thống camera giám sát, tuyệt đối không ở lại trên bè trong thời gian diễn ra bão.

Đại úy Nguyễn Duy Linh, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Xuân Đài cho biết: Đồn hiện quản lý tổng cộng 465 phương tiện tàu thuyền với gần 3.000 lao động nghề biển thuộc hai phường Xuân Đài và Sông Cầu.

Sau khi có lệnh chỉ đạo của cấp trên về công tác phòng chống bão số 13, lực lượng đồn đã phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn ngư dân đang hoạt động trên biển khẩn trương về bờ hoặc tìm nơi tránh trú an toàn. Lực lượng cũng hỗ trợ người dân khu vực ven biển chèn chống nhà cửa, hạn chế thiệt hại về người và tài sản khi bão đổ bộ.

Lực lượng biên phòng tỉnh Đắk Lắk duy trì quân số cao nhất tại các khu vực trọng yếu thuộc các xã phường ven biển của tỉnh để theo dõi, nắm chắc tình hình, sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện ứng phó các tình huống khẩn cấp về sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn để giảm thiểu thiệt hại về người, tài sản trong cơn bão số 13./.

Khánh Hòa: Tàu thuyền khẩn trương vào bờ tránh trú bão số 13 Tại các cảng cá khu vực phía Nam của tỉnh Khánh Hòa như Cảng Đông Hải, Ninh Chử, Cà Ná... tất cả tàu thuyền đã được sắp xếp neo đậu rất trật tự, đảm bảo tránh trú bão an toàn.