Bộ Quốc phòng huy động trên 268.000 cán bộ, chiến sỹ ứng phó bão số 13

Tối 6/11, thông tin từ Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, để ứng trực, sẵn sàng làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn khi bão số 13 (bão Kalmaegi) đổ bộ, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo Quân khu 4, Quân khu 5 và Quân khu 7 cùng các đơn vị sẵn sàng duy trì 268.255 cán bộ, chiến sỹ (bộ đội 68.095 người, dân quân 200.160 người), cùng 6.723 phương tiện các loại, trong đó có 3.755 ôtô, 646 tàu, 1.790 xuồng, ca nô, 520 xe đặc chủng và 6 máy bay.

Bên cạnh đó, theo báo cáo của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, tính đến 16 giờ ngày 6/11, lực lượng Bộ đội Biên phòng các tỉnh, thành phố tuyến biển từ Thanh Hóa đến Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 61.475 phương tiện/291.384 người biết diễn biến, hướng đi của bão số 13 để chủ động di chuyển, vòng tránh, thoát khỏi khu vực nguy hiểm.

Hiện có 3.978 tàu với 24.098 người đang hoạt động trên biển (ở Vịnh Bắc Bộ và Nam Biển Đông); 57.497 tàu với 267.286 người đang neo đậu tại các bến. Tất cả các phương tiện đã nhận được thông tin cảnh báo và đang di chuyển vòng tránh, không có phương tiện nào còn ở trong khu vực nguy hiểm.

Chiều 6/11, Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam làm Trưởng đoàn đã có mặt tại tỉnh Quảng Ngãi để kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 13. Cùng tham gia Đoàn công tác có Thiếu tướng Hứa Văn Tưởng, Phó Tư lệnh Quân khu 5.

Đoàn đã đến kiểm tra thực tế tại Cảng Mỹ Á (phường Trà Câu), trụ sở ủy ban Nhân dân xã Phổ Minh trước đây - nơi tổ chức di dời người dân đến trú tránh bão (nay thuộc phường Đức Phổ), điểm sạt lở ở bãi tắm Phổ Vinh.

Tại các điểm đến, Thượng tướng Phạm Trường Sơn nghe báo cáo tình hình, trực tiếp kiểm tra phương án hỗ trợ di dời nhân dân đến nơi an toàn; hỗ trợ người dân chằng chống nhà cửa, đảm bảo an toàn kho tàng, doanh trại và hệ thống thông tin liên lạc... Theo đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi đã huy động hàng nghìn cán bộ, chiến sỹ cùng phương tiện cơ giới, xuồng cứu hộ, thiết bị thông tin và hậu cần tại chỗ, phối hợp chặt chẽ với công an và chính quyền địa phương để di dời dân ra khỏi vùng nguy hiểm, gia cố công trình trọng điểm, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhà nước và nhân dân.

Phó Tổng Tham mưu trưởng Phạm Trường Sơn yêu cầu lực lượng Quân đội duy trì nghiêm chế độ trực ban, trực chiến; rà soát kỹ phương án “bốn tại chỗ,” bảo đảm thông tin thông suốt, sẵn sàng cơ động cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xảy ra...

Chuyến kiểm tra, chỉ đạo trực tiếp của Đoàn công tác Bộ Quốc phòng thể hiện sự quan tâm sâu sát của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Quân khu 5 đối với công tác phòng, chống, ứng phó với thiên tai, góp phần củng cố niềm tin, tinh thần đoàn kết giữa lực lượng vũ trang và nhân dân địa phương, quyết tâm bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, tài sản và cơ sở hạ tầng khi bão số 13 đổ bộ vào đất liền.

