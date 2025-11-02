Multimedia
Bộ đội mở lối vào 5 thôn đang cô lập ở Quảng Ngãi

Đợt mưa lớn vừa qua đã làm tuyến đường liên thôn từ trung tâm xã Ngọc Linh đi thôn Tu Răng, Xa Úa, Tu Chiêu, Ngọc Lâng, Ngọc Nang xã Ngọc Linh, tỉnh Quảng Ngãi bị sạt lở nghiêm trọng, tạo một vực sâu hàng chục mét.

Tuyến đường bị tàn phá nghiêm trọng khiến 5 bị cô lập hoàn toàn.

Việc sạt lở khiến mọi sinh hoạt của người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Những ngày qua người dân tranh thủ thời tiết đẹp, bất chấp nguy hiểm, lội bộ qua điểm sạt lở để lấy lương thực, thực phẩm nhằm đảm bảo cuộc sống./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Sạt lở #Bão số 12 #Sạt lở ở Quảng Ngãi Quảng Ngãi