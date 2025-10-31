Multimedia

Bộ Chính trị chỉ đạo khắc phục hậu quả do bão số 12 và mưa, lũ sau bão gây ra

Bộ Chính trị đề nghị các cơ quan, đơn vị, cấp ủy, chính quyền các địa phương khẩn trương chỉ đạo khắc phục kịp thời hậu quả do mưa, lũ gây ra.

Tại Thông báo kết luận số 98-TB/TW ngày 31/10/2025 về khắc phục hậu quả do bão số 12 và mưa, lũ sau bão gây ra, Bộ Chính trị đề nghị các cơ quan, đơn vị, cấp ủy, chính quyền các địa phương khẩn trương chỉ đạo khắc phục kịp thời hậu quả do mưa, lũ gây ra, nhất là công tác hỗ trợ người dân ở những khu vực còn bị ngập nặng, khu vực miền núi bị cô lập do sạt lở đường sá; sớm ổn định tình hình, khôi phục các công trình dân sinh cấp thiết để người dân trở lại đời sống bình thường; bảo đảm chỗ ở tạm an toàn, nước sạch, lương thực, thuốc men, chăm sóc đặc biệt cho người già, trẻ em, phụ nữ mang thai và các nhóm dễ bị tổn thương; bảo đảm các điều kiện vệ sinh, an toàn về trường, lớp để học sinh sớm trở lại trường tiếp tục học tập ngay sau khi nước rút./.

