Lâm Đồng: Gần 4.000 căn nhà bị ngập và hư hỏng, thiệt hại trên 87 tỷ đồng

Theo thông tin từ Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Lâm Đồng, tính đến 15 giờ ngày 31/10 trên địa bàn toàn tỉnh đã có 2 người tử vong; 3.972 căn nhà bị ngập lụt, hư hỏng; 7.313,5 ha cây trồng các loại bị thiệt hại; hiện tại vẫn còn 20 điểm sạt lở, hư hỏng, ngập lụt… Thiệt hại do mưa lũ gây ra tới thời điểm này ước tính 87,28 tỷ đồng.

Hiện tại, đã có 24 xã, phường trong tổng số 124 xã, phường, đặc khu của toàn tỉnh Lâm Đồng có báo cáo tình hình thiệt hại.

Các địa phương thiệt hại nặng nhất về nhà cửa là xã Hàm Thuận ngập 1.060 nhà dân, 2 nhà bị ngã vách tường, 3 nhà dân bị sạt lở phần móng nhà, trôi 3 chiếc Cano cứu hộ và hư hỏng nhiều tài sản khác.

Xã Lương Sơn có 650 căn nhà bị ngập; xã Hàm Liêm có 400 hộ bị ngập lụt và phải sơ tán đến khu vực an toàn; xã Phan Rí Cửa có 384 hộ dân bị ngập từ 0,3-0,5m; phường Phan Thiết có 390 căn nhà tại Tổ dân phố 1, 12, 13, 43 bị ngập sâu từ 1-1,2m. Các địa phương đã di dời 166 hộ dân đến nơi an toàn…

Tổng diện tích cây trồng toàn tỉnh bị ảnh hưởng, thiệt hại khoảng 7.313,5 ha cây trồng các loại, trong đó lúa 2.765,4ha, rau màu: 3.050,8ha, cây trồng lâu năm, cây ăn quả 1.497,3ha; khoảng hơn 4,9 ha diện tích nuôi trồng thuỷ sản bị thiệt hại, khoảng 3.762 con gia cầm, 47 con gia súc (lợn, bò) bị chết, cuốn trôi…

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh xảy ra khoảng hơn 20 điểm sạt lở và hư hỏng, ngập lụt một số công trình cầu, cống, đường giao thông, cụ thể xã Phan Sơn tại quốc 28B xảy ra lở taluy dương gây ách tắc giao thông và nước tràn qua đường gây khó khăn cho giao thông qua lại; xã Hàm Thạnh bị sạt lở nghiêm trọng đường vào khu sản xuất Đá Bàn - Gia Nao thôn Hàm Cần 1 chiều dài khoảng 200m, thiệt hại khoảng 2 tỷ đồng; Xã Lương Sơn bị ngập tuyến Quốc lộ 1A tại khu phố Lương Nam, Lương Hòa…

Tại khu vực đường đầu Cầu treo km262+500 Quốc lộ 20 (giáp ranh giữa phường Xuân Trường - Đà Lạt và xã D'Ran) xuất hiện tình trạng hư hỏng lún 1/2 mặt đường với chiều dài khoảng 40m và mái taluy dương bị sạt lở đất đổ tràn xuống đường với chiều dài khoảng 40m, ngã đổ 5 cây Thông ba lá, gây ách tách giao thông tại khu vực. Hiện tại vị trí trên tiếp tục có nguy cơ sạt trượt…

Thống kê từ báo cáo cho thấy có 3 tàu đánh cá bị chìm gồm 1 tàu ở xã Tân Hải và 2 tàu ở xã Phan Rí Cửa… Hiện nay, các địa phương đang tiếp tục rà soát, kiểm đếm, tổng hợp tình hình thiệt hại.

Trong thời gian tới, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh tiếp tục đôn đốc, tổng hợp tình hình ảnh hưởng, thiệt hại do thiên tai gây ra, báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Trong những ngày xảy ra thiên tai, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các Sở Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Giáo dục, Y tế… đã tổ chức các Đoàn kiểm tra trực tiếp tại địa bàn xã, phường bị ảnh hưởng, thiệt hại để nắm bắt tình hình, chỉ đạo các đơn vị có liên quan khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó, khắc phục thiệt hại sớm ổn định cuộc sống.

Hiện nay, Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đang đi chỉ đạo công tác khắc phục, thăm hỏi, tặng quà hỗ trợ người dân đang gặp khó khăn, thiệt hại.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng đã hỗ trợ các địa phương các nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân…/.

