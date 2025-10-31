Phó Thủ tướng trao 5 tỷ đồng hỗ trợ Quảng Trị khắc phục hậu quả mưa lũ

Chiều tối 31/10, tại tỉnh Quảng Trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cùng đoàn công tác Trung ương đã trao 5 tỷ đồng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hỗ trợ tỉnh Quảng Trị khắc phục hậu quả thiên tai.

Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã chia sẻ với những khó khăn mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Trị đang phải gánh chịu do ảnh hưởng của mưa lũ trong những ngày vừa qua.

Đồng thời, Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Quảng Trị cần huy động sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị nhằm giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cũng nêu một số giải pháp nhằm giúp tỉnh Quảng Trị thích ứng với biến đổi khí hậu trong thời gian tới; đồng thời khẳng định lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ luôn quan tâm, hỗ trợ tỉnh Quảng Trị khắc phục hậu quả do thiên tai.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Trị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị Nguyễn Chiến Thắng trân trọng cảm ơn những tình cảm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nói chung và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cùng đoàn công tác Trung ương nói riêng đã dành cho tỉnh Quảng Trị.

Ông Nguyễn Chiến Thắng khẳng định tỉnh Quảng Trị sẽ trao toàn bộ số tiền hỗ trợ đến người dân vùng lũ nhằm sớm ổn định cuộc sống cho bà con. Đồng thời, tỉnh sẽ sử dụng nguồn lực này một cách minh bạch, hiệu quả, đúng mục đích, góp phần khôi phục sản xuất, tái thiết cơ sở hạ tầng thiết yếu sau thiên tai.

Theo thống kê, đến 16 giờ ngày 31/10, mưa lũ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã khiến 3 người chết, 2 người mất tích, 3 người bị thương; 3.608 nhà dân với trên 11.282 nhân khẩu bị ngập lụt.

Toàn tỉnh hiện có trên 103 điểm với 28.513 học sinh phải tạm nghỉ học do mưa lũ; 28 điểm ngập lụt tại các tuyến giao thông quốc lộ, tỉnh lộ; trên 96 điểm ngập lụt các ngầm tràn khu vực miền núi và tuyến đường giao thông liên xã, thôn.

Tỉnh đã di dời 518 hộ/1.558 nhân khẩu tại các địa phương./.

