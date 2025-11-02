Đề phòng lũ quét, sạt lở đất ở 6 tỉnh, thành phố miền Trung, Tây Nguyên

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ 7 giờ 30 đến 12 giờ 30 ngày 2/11, khu vực các tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa và nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở khu vực trên.

Cụ thể, lượng mưa tích lũy phổ biến ở Đà Nẵng, Quảng Ngãi từ 30-80mm, có nơi trên 160mm, Hà Tĩnh, Quảng Trị và Huế từ 15-40mm, có nơi trên 90mm, Gia Lai từ 25-70mm, có nơi trên 130mm.

Cảnh báo nguy cơ: xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã,phường: Cẩm Hưng, Cẩm Lạc, Cổ Đạm, Hương Khê, Hương Phố, Hương Xuân, Kỳ Anh, Kỳ Hoa, Kỳ Khang, Kỳ Lạc, Kỳ Văn, Kỳ Xuân, Mai Phụ, Hoành Sơn, Nam Hồng Lĩnh, Sông Trí, Vũng Áng, Sơn Kim 2, Thạch Khê; Cẩm Duệ, Cẩm Trung, Cẩm Xuyên, Can Lộc, Đức Quang, Hồng Lộc, Kỳ Thượng, Nghi Xuân, Bắc Hồng Lĩnh, Hải Ninh, Phúc Trạch, Sơn Tây, Thạch Xuân, Tùng Lộc; Đức Đồng, Đức Minh, Đức Thọ, Hà Linh, Hương Bình, Hương Đô, Hương Sơn, Kim Hoa, Mai Hoa, Sơn Kim 1, Sơn Tiến, Thượng Đức, Trường Lưu, Tứ Mỹ, Vũ Quang (tỉnh Hà Tĩnh); Bến Quan, Hướng Lập, Phú Trạch, Tuyên Hóa, Tuyên Sơn; Cồn Tiên, Hòa Trạch, Hướng Phùng, Trung Thuần, Trường Sơn; Cam Lộ, Đakrông, Đồng Lê, Hiếu Giang, Hướng Hiệp, Khe Sanh, Kim Điền, Kim Ngân, Kim Phú, Minh Hóa, Nam Ba Đồn, Quảng Ninh, Quảng Trạch, Tà Rụt, Tân Gianh, Tân Thành, Trường Ninh, Tuyên Bình, Tuyên Lâm, Tuyên Phú (tỉnh Quảng Trị); Bình Điền, Phong Điền; A Lưới 3, A Lưới 4, A Lưới 5, Chân Mây-Lăng Cô, Hưng Lộc, Khe Tre, Lộc An, Long Quảng, Nam Đông, Phú Lộc (thành phố Huế).

Các xã, phường tại thành phố Đà Nẵng có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất gồm: Hiệp Đức, Phước Hiệp, Tam Mỹ, Trà Leng, Trà Liên, Trà My; Bà Nà, Đức Phú, Khâm Đức, Lãnh Ngọc, Nam Trà My, Nông Sơn, Núi Thành, Phước Chánh, Phước Thành, Phước Trà, Quế Phước, Quế Sơn, Sơn Cẩm Hà, Thạnh Bình, Tiên Phước, Trà Giáp, Trà Tân, Trà Vân, Việt An; Bến Giằng, Chiên Đàn, Đắc Pring, Đồng Dương, Hà Nha, Hòa Tiến, Hòa Vang, Hùng Sơn, La Dêê, Hải Vân, Liên Chiểu, Phú Ninh, Phước Năng, Quế Sơn Trung, Tam Anh, Tam Xuân, Tây Hồ, Thăng Phú, Thu Bồn, Trà Tập (thành phố Đà Nẵng).

Lực lượng chức năng đang huy động phương tiện máy móc để khắc phục những điểm sạt lở nghiêm trọng trên tuyến đường Hồ Chí Minh qua xã Khâm Đức, thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)

Cùng với đó là các xã, phường tại tỉnh Quảng Ngãi cũng có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất là: Ba Gia, Bình Chương, Bình Minh, Cà Đam, Đông Trà Bồng, Mộ Đức, Nghĩa Giang, Phước Giang, Sơn Hạ, Sơn Linh, Sơn Tây Thượng, Tây Trà, Tây Trà Bồng, Thanh Bồng, Trà Bồng, Trà Giang, Trường Giang; Ba Động, Ba Tơ, Ba Vinh, Đặng Thùy Trâm, Đình Cương, Khánh Cường, Lân Phong, Măng Bút, Minh Long, Ngọc Linh, Nguyễn Nghiêm, Đức Phổ, Sơn Hà, Sơn Kỳ, Sơn Mai, Sơn Tây, Sơn Tây Hạ, Sơn Thủy, Sơn Tịnh, Thiện Tín, Vệ Giang, Xốp; Ba Dinh, Ba Tô, Ba Vì, Ba Xa, Đăk Môn, Đăk Pék, Đăk PLô, Đăk Sao, Kon Plông, Măng Đen, Măng Ri, Sa Huỳnh, Trà Câu.

Ngoài ra, các xã, phường thuộc tỉnh Gia Lai có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất gồm: An Hòa; Ân Hảo, An Lão, Ân Tường, An Vinh, Cát Tiến, Đề Gi, Hòa Hội, Hoài Ân, Ngô Mây, Hoài Nhơn Bắc, Phù Mỹ Đông, Tuy Phước Đông, Vạn Đức; An Toàn, Bình Dương, Bình Hiệp, Đak Rong, Hội Sơn, Kim Sơn, Bồng Sơn, Hoài Nhơn, Hoài Nhơn Đông, Hoài Nhơn Nam, Hoài Nhơn Tây, Tam Quan, Phù Cát, Phù Mỹ, Phù Mỹ Bắc, Phù Mỹ Nam, Phù Mỹ Tây, Sơn Lang, Tuy Phước, Tuy Phước Bắc, Xuân An.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1, Hà Tĩnh và Quảng Ngãi cấp 2.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế-xã hội.

Cơ quan khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Từ 6 giờ ngày 1/11 đến 6 giờ ngày 2/11, khu vực các tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to đến rất to như: Bàn Nước 290,3mm (Hà Tĩnh); Hồ Sông Thai 178,8mm (Quảng Trị); Đập thủy điện Rào Trăng 135,4mm (thành phố Huế); Tam Trà 217,4mm (thành phố Đà Nẵng); Nghĩa Trung 268,6mm (Quảng Ngãi).

Từ 00 giờ đến 6 giờ ngày 2/11, khu vực tỉnh Gia Lai đã có mưa vừa, có nơi mưa to như: Châu Ổ 127,2mm, Bình Khương 121mm.

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa./.

