Đề phòng lũ quét, sạt lở đất ở 8 tỉnh khu vực Bắc Bộ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ 11 giờ 30-16 giờ ngày 8/10, khu vực các tỉnh Bắc Bộ tiếp tục có mưa.

Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại khu vực các tỉnh nêu trên. Cụ thể, lượng mưa tích luỹ từ 5-15mm, có nơi trên 40mm.

Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường:

- Tỉnh Lai Châu: Bum Tở, Dào San, Khổng Lào, Mù Cả; Bản Bo, Bình Lư, Bum Nưa, Hồng Thu, Khun Há, Mường Khoa, Nậm Tăm, Pa Ủ, Phong Thổ, Sin Suối Hồ, Tả Lèng, Tà Tổng, Thu Lũm;

- Tỉnh Phú Thọ: Yên Thủy, Yên Trị; An Bình, An Nghĩa, Cao Dương, Đoan Hùng, Lạc Lương, Lạc Thủy, Tây Cốc; Bình Nguyên, Bình Tuyền, Bình Xuyên, Chân Mộng, Chí Đám, Đại Đình, Đại Đồng, Đạo Trù, Dũng Tiến, Hải Lựu, Hiền Lương, Hoàng An, Hội Thịnh, Hợp Kim, Hợp Lý, Kim Bôi, Liên Sơn, Lương Sơn, Mường Vang, Thanh Miếu, Việt Trì, Vĩnh Phúc, Vĩnh Yên, Phú Mỹ, Sơn Đông, Tam Đảo, Tam Dương, Tam Dương Bắc, Tam Sơn, Thái Hòa, Thổ Tang, Thượng Cốc, Vĩnh An, Vĩnh Hưng, Vĩnh Phú, Vĩnh Thành, Vĩnh Tường, Yên Lãng, Yên Phú;

- Tỉnh Lào Cai: Tân Lĩnh, Trịnh Tường; A Mú Sung, Lục Yên, Mường Lai; Bản Lầu, Bản Xèo, Bảo Ái, Bảo Thắng, Bát Xát, Cảm Nhân, Cao Sơn, Gia Phú, Khánh Hòa, Lâm Thượng, Lùng Phình, phường Nam Cường, Phong Hải, Phúc Lợi, Quy Mông, Si Ma Cai, Tả Củ Tỷ, Thác Bà, Trấn Yên, Việt Hồng, Yên Thành.

Lực lượng chức năng tích cực cứu hộ 270 em học sinh bị mắc kẹt trong trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Na Rì. (Ảnh: TTXVN phát)

Các xã, phường có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thuộc tỉnh Tuyên Quang và Thái Nguyên gồm:

- Tỉnh Tuyên Quang: Bình Ca, Bình Xa, Cao Bồ, Hồ Thầu, Hòa An, Lao Chải, An Tường, Minh Xuân, Thái Bình, Thanh Thủy, Trung Sơn, Xuân Vân; Bản Máy, Cán Tỷ, Chiêm Hóa, Đồng Yên, Du Già, Hàm Yên, Hùng Đức, Hùng Lợi, Lâm Bình, Lùng Tám, Minh Quang, Minh Tân, Nậm Dịch, Ngọc Đường, Nhữ Khê, Bình Thuận, Hà Giang 1, Hà Giang 2, Mỹ Lâm, Nông Tiến, Quản Bạ, Tân An, Tân Trào, Tân Trịnh, Thái Hòa, Thái Sơn, Thàng Tín, Thông Nguyên, Thuận Hòa, Thượng Lâm, Thượng Sơn, Tiên Nguyên, Tiên Yên, Tri Phú, Trung Hà, Tùng Bá, Việt Lâm, Yên Hoa, Yên Nguyên, Yên Sơn; Bắc Mê, Bắc Quang, Bạch Đích, Bạch Ngọc, Bạch Xa, Bằng Hành, Bằng Lang, Bình An, Côn Lôn, Đồng Tâm, Đông Thọ, Đồng Văn, Đường Hồng, Đường Thượng, Giáp Trung, Hoàng Su Phì, Hồng Sơn, Hồng Thái, Hùng An, Khâu Vai, Kiên Đài, Kiến Thiết, Kim Bình, Liên Hiệp, Linh Hồ, Lực Hành, Lũng Cú, Lũng Phìn, Mậu Duệ, Mèo Vạc, Minh Ngọc, Minh Sơn, Minh Thanh, Nà Hang, Nấm Dẩn, Nghĩa Thuận, Niêm Sơn, Phố Bảng, Phú Linh, Phú Lương, Phù Lưu, Pờ Ly Ngài, Quang Bình, Quảng Nguyên, Sà Phìn, Sơn Dương, Sơn Vĩ, Sủng Máng, Tân Long, Tân Mỹ, Tân Quang, Tân Thanh, Tân Tiến, Thắng Mố, Thượng Nông, Trung Thịnh, Trường Sinh, Tùng Vài, Vị Xuyên, Vĩnh Tuy, Xín Mần, Xuân Giang, Yên Cường, Yên Lập, Yên Minh, Yên Phú;

- Tỉnh Thái Nguyên: An Khánh, Bình Yên, Đại Phúc, Dân Tiến, Điềm Thụy, Định Hóa, Đồng Hỷ, Đức Lương, Hợp Thành, Kha Sơn, Kim Phượng, La Hiên, Lam Vỹ, Nam Hòa, Nghĩa Tá, Nghinh Tường, Bách Quang, Gia Sàng, Linh Sơn, Phan Đình Phùng, Phổ Yên, Quyết Thắng, Tích Lương, Vạn Xuân, Phú Bình, Phú Lạc, Phú Lương, Phượng Tiến, Quang Sơn, Tân Cương, Tân Khánh, Tân Thành, Trại Cau, Tràng Xá, Trung Hội, Văn Hán, Vô Tranh, Xuân Dương, Yên Trạch; Bằng Thành, Bằng Vân, Bình Thành, Cẩm Giàng, Chợ Đồn, Chợ Mới, Cường Lợi, Đại Từ, La Bằng, Nà Phặc, Ngân Sơn, Bá Xuyên,Phúc Thuận, Quan Triều, Trung Thành, Phú Đình, Phú Thịnh, Phú Xuyên, Quân Chu, Thành Công, Thượng Quan, Trần Phú, Văn Lang, Văn Lăng, Vạn Phú, Vĩnh Thông, Võ Nhai, Yên Bình, Yên Phong, Yên Thịnh; Ba Bể, Bạch Thông, Cao Minh, Chợ Rã, Côn Minh, Đồng Phúc, Hiệp Lực, Na Rì, Nam Cường, Nghiên Loan, Bắc Kạn, Đức Xuân, Sông Công, Phong Quang, Phủ Thông, Phúc Lộc, Quảng Bạch, Sảng Mộc, Tân Kỳ, Thần Sa, Thanh Mai, Thanh Thịnh, Thượng Minh.

Một số khu vực ngầm tràn trên địa bàn huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn bị ngập phương tiện không thể lưu thông. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngoài ra, các xã, phường có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thuộc các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Ninh gồm:

- Tỉnh Cao Bằng: Nam Tuấn; Minh Tâm, Nguyên Bình, Tam Kim, Thành Công, Xuân Trường; Bạch Đằng, Bảo Lạc, Bảo Lâm, Ca Thành, Cần Yên, Canh Tân, Cô Ba, Cốc Pàng, Hà Quảng, Hòa An, Hưng Đạo, Huy Giáp, Khánh Xuân, Lũng Nặm, Lý Bôn, Minh Khai, Nam Quang, Nguyễn Huệ, Nùng Trí Cao, Tân Giang, Thục Phán, Phan Thanh, Quang Hán, Quảng Lâm, Quang Trung, Sơn Lộ, Thạch An, Thanh Long, Thông Nông, Tĩnh Túc, Tổng Cọt, Trà Lĩnh, Trường Hà, Yên Thổ;

- Tỉnh Lạng Sơn: Bắc Sơn, Bình Gia, Cai Kinh, Đình Lập, Đoàn Kết, Hoa Thám, Hưng Vũ, Hữu Liên, Hữu Lũng, Kiên Mộc, Nhất Hòa, Quý Hòa, Tân Thành, Tân Tiến, Tân Tri, Thiện Hòa, Thiện Long, Thiện Tân, Thiện Thuật, Tuấn Sơn, Vân Nham, Vũ Lăng, Vũ Lễ, Yên Bình;

- Tỉnh Bắc Ninh: Bố Hạ, Mỹ Thái, Bắc Giang, Đa Mai, Quang Trung, Tam Tiến, Tân Yên; Bảo Đài, Đồng Kỳ, Hiệp Hòa, Hoàng Vân, Hợp Thịnh, Lạng Giang, Ngọc Thiện, Nhã Nam, Nếnh, Tân An, Tân Tiến, Tiền Phong, Tự Lạn, Vân Hà, Việt Yên, Yên Dũng, Phúc Hòa, Tân Dĩnh, Tiên Lục, Xuân Cẩm, Xuân Lương, Yên Thế; Bắc Lũng, Đông Phú, Đồng Việt, Kép, Lục Nam, Nghĩa Phương, Cảnh Thụy.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1; Cao Bằng, Thái Nguyên cấp 2.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế-xã hội.

Cơ quan khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Từ 10 giờ ngày 7/10 đến 10 giờ ngày 8/10, khu vực các tỉnh Bắc Bộ đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Phìn Hồ 52,5mm (Lai Châu); Đồng Tâm 88,6mm (Phú Thọ); Trịnh Tường 136,4mm (Lào Cai); Hồ Thầu 132mm (Tuyên Quang); Bộc Nhiêu 171,2mm (Thái Nguyên); Hồng An 46,6mm (Cao Bằng); Tân Lập 41,8mm (Lạng Sơn); Xuân Hương 213,4mm (Bắc Ninh);...Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa./.

