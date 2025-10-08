Môi trường

Tuyên Quang: Mưa bão gây sập cổng chào xã Đồng Văn

Khu vực đầu tuyến đường nơi đặt cổng chào có địa hình dốc, nền đất yếu và đã bị ngấm nước trong nhiều ngày, nguy cơ tiếp tục xảy ra sạt lở là rất cao nếu mưa còn kéo dài.

Đức Thọ
Rất may, thời điểm xảy ra vụ việc không có người qua lại nên không ghi nhận thiệt hại về người. (Ảnh: TTXVN phát)
Rất may, thời điểm xảy ra vụ việc không có người qua lại nên không ghi nhận thiệt hại về người. (Ảnh: TTXVN phát)

Do ảnh hưởng của bão số 11 (bão Matmo) gây mưa lớn kéo dài, sáng 8/10, tại khu vực đầu tuyến đường dẫn vào trung tâm xã Đồng Văn (Tuyên Quang) đã xảy ra sạt lở đất nghiêm trọng, làm sập hoàn toàn công trình Cổng chào xã Đồng Văn.

Rất may, thời điểm xảy ra vụ việc không có người qua lại nên không ghi nhận thiệt hại về người.

Ông Phạm Đức Nam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đồng Văn, cho biết ngay sau khi xảy ra sự cố, xã đã huy động lực lượng dân quân, công an, đoàn viên thanh niên cùng máy móc, phương tiện khẩn trương thu dọn đất đá, khơi thông tuyến đường, đảm bảo giao thông tạm thời.

Đồng thời, xã Đồng Văn phối hợp với cơ quan chuyên môn đánh giá hiện trạng, khoanh vùng khu vực nguy hiểm, cắm biển cảnh báo và tổ chức trực 24/24 giờ để phòng nguy cơ sạt lở tiếp diễn.

Theo ông Nam, khu vực đầu tuyến đường nơi đặt cổng chào có địa hình dốc, nền đất yếu và đã bị ngấm nước trong nhiều ngày, nguy cơ tiếp tục xảy ra sạt lở là rất cao nếu mưa còn kéo dài.

Hiện nay, chính quyền địa phương đã khuyến cáo người dân hạn chế di chuyển qua khu vực này và chủ động theo dõi diễn biến thời tiết để ứng phó kịp thời.

Cổng chào xã Đồng Văn được khánh thành tháng 11/2024, có chiều rộng 10,5m, cao 6,3m, được xây dựng từ 740 viên đá, gần 18,5m3 gỗ và hơn 26.000 viên ngói âm dương, với tổng kinh phí hơn 1,5 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa. Đây không chỉ là công trình mang giá trị văn hóa, biểu tượng cho tinh thần đoàn kết của người dân vùng cao mà còn là điểm nhấn du lịch của Cao nguyên đá Đồng Văn.

Hiện chính quyền địa phương đang nghiên cứu phương án khôi phục công trình trên nền tảng đảm bảo an toàn, bền vững và giữ nguyên bản sắc văn hóa của vùng.../.

(TTXVN/Vietnam+)
#mưa lớn #bão Matmo #bão số 11 #Cổng chào xã Đồng Văn #sạt lở Tuyên Quang
Theo dõi VietnamPlus

Thiên tai bão lũ

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Điểm tựa cho học sinh vùng cao trong mưa lũ

Điểm tựa cho học sinh vùng cao trong mưa lũ

Sau 1 hành trình gian nan, 81 học sinh đã có mặt đầy đủ ở khu bán trú xã Dương Quỳ; sự chăm sóc, động viên của các thầy cô sẽ là điểm tựa để các em an tâm học tập cùng nhau vượt qua những khó khăn.

Người dân trong bản Na Ngân thường di chuyển trên con đường đất độc đạo để ra khu vực vùng ngoài. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)

Nghệ An: Bản Na Ngân vẫn bị cô lập sau lũ quét

Sau trận lũ ống, lũ quét lịch sử xảy ra vào rạng sáng ngày 29/9/2025, dù đã bước sang ngày thứ 9 nhưng bản Na Ngân, nơi có 153 hộ dân với 730 nhân khẩu đồng bào Thái vẫn bị cô lập hoàn toàn.

Điểm ngập sâu trên đường Lương Ngọc Quyến. (Ảnh: Quân Trang/TTXVN)

Trung tâm tỉnh Thái Nguyên vẫn chìm trong biển nước

Rạng sáng 8/10, dù không có mưa nhưng tại khu vực trung tâm tỉnh Thái Nguyên vẫn chìm trong biển nước, giao thông gần như tê liệt vì đường ngập sâu, điện vẫn chưa có, nhiều khu dân cư bị cô lập...

Lực lượng cán bộ chiến sỹ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn và Quân khu 1 thường trực tại xã Thất Khê, tỉnh Lạng Sơn trong đêm để hỗ trợ nhân dân. (Ảnh: Văn Đạt/TTXVN)

Xuyên đêm ở vùng “rốn lũ” Lạng Sơn

Mưa lớn liên tục kéo dài cộng với nước sông Bắc Giang dâng cao dồn về khiến nhiều xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn ngập sâu, bị cô lập, chia cắt, ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của nhân dân.