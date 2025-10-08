Tuyên Quang: Mưa bão gây sập cổng chào xã Đồng Văn

Do ảnh hưởng của bão số 11 (bão Matmo) gây mưa lớn kéo dài, sáng 8/10, tại khu vực đầu tuyến đường dẫn vào trung tâm xã Đồng Văn (Tuyên Quang) đã xảy ra sạt lở đất nghiêm trọng, làm sập hoàn toàn công trình Cổng chào xã Đồng Văn.

Rất may, thời điểm xảy ra vụ việc không có người qua lại nên không ghi nhận thiệt hại về người.

Ông Phạm Đức Nam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đồng Văn, cho biết ngay sau khi xảy ra sự cố, xã đã huy động lực lượng dân quân, công an, đoàn viên thanh niên cùng máy móc, phương tiện khẩn trương thu dọn đất đá, khơi thông tuyến đường, đảm bảo giao thông tạm thời.

Đồng thời, xã Đồng Văn phối hợp với cơ quan chuyên môn đánh giá hiện trạng, khoanh vùng khu vực nguy hiểm, cắm biển cảnh báo và tổ chức trực 24/24 giờ để phòng nguy cơ sạt lở tiếp diễn.

Theo ông Nam, khu vực đầu tuyến đường nơi đặt cổng chào có địa hình dốc, nền đất yếu và đã bị ngấm nước trong nhiều ngày, nguy cơ tiếp tục xảy ra sạt lở là rất cao nếu mưa còn kéo dài.

Hiện nay, chính quyền địa phương đã khuyến cáo người dân hạn chế di chuyển qua khu vực này và chủ động theo dõi diễn biến thời tiết để ứng phó kịp thời.

Cổng chào xã Đồng Văn được khánh thành tháng 11/2024, có chiều rộng 10,5m, cao 6,3m, được xây dựng từ 740 viên đá, gần 18,5m3 gỗ và hơn 26.000 viên ngói âm dương, với tổng kinh phí hơn 1,5 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa. Đây không chỉ là công trình mang giá trị văn hóa, biểu tượng cho tinh thần đoàn kết của người dân vùng cao mà còn là điểm nhấn du lịch của Cao nguyên đá Đồng Văn.

Hiện chính quyền địa phương đang nghiên cứu phương án khôi phục công trình trên nền tảng đảm bảo an toàn, bền vững và giữ nguyên bản sắc văn hóa của vùng.../.

Mưa bão gây sập cổng chào xã Đồng Văn ở Tuyên Quang Sáng 8/10, tại khu vực đầu tuyến đường dẫn vào trung tâm xã Đồng Văn (Tuyên Quang) đã xảy ra sạt lở đất nghiêm trọng, làm sập hoàn toàn công trình cổng chào xã Đồng Văn.