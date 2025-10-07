Toàn bộ 124 xã, phường ở Tuyên Quang có nguy cơ cao xảy ra lũ ống

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tuyên Quang cảnh báo trong 6 giờ tới, tất cả 124/124 xã, phường trên địa bàn tỉnh có nguy cơ rất cao xảy ra lũ ống trên các sông nhỏ, suối; lũ quét, sạt lở đất nơi có địa hình dốc, khu vực có kết cấu đất đá yếu, kém ổn định, các công trình xây dựng và ngập úng vùng trũng thấp, ven sông suối, ngập úng đô thị.

Mưa lớn có thể kèm theo các hiện tượng dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông và cơ sở hạ tầng. Ngoài ra, gây ngập úng cây trồng, làm đất trở nên bão hòa nước hoặc làm hoa màu bị đổ, ngập gây thiệt hại cho mùa màng.

Mưa cường suất lớn trong thời gian ngắn làm quá tải hệ thống thoát nước đô thị, gây ra ngập úng trong các khu dân cư, ách tắc giao thông do ngập úng đường và giảm tầm nhìn khi lái xe, gây ra trơn trượt và tai nạn giao thông.

Do ảnh hưởng của vùng thấp suy yếu từ bão số 11, tính đến 17 giờ 30 ngày 7/10, trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang có nơi mưa vừa, mưa to (cục bộ có mưa rất to). Lượng mưa trung bình từ 40-170mm như: các phường An Tường 182,2mm, Minh Xuân 178mm; các xã Bình Ca 146,8mm, Xuân Vân 136,8mm, Bình Xa 128,8mm...

Do mưa cường suất lớn trong thời gian ngắn, nước không thoát kịp, trên địa bàn các phường Minh Xuân, An Tường, Nông Tiến... xảy ra ngập úng tạm thời tại một số tuyến đường và nhà dân, gây ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của nhân dân.

Mưa lớn làm 247 ngôi nhà bị ảnh hưởng, thiệt hại, 3 trường học bị ảnh hưởng, thiệt hại; trong đó trường Mầm Non xã Quảng Nguyên bị tốc 360 m2 mái tôn của 4 phòng học, trường tiểu học Phúc Ninh bị lũ quét ngập sâu gần 1,0 m, làm hư hỏng một số trang thiết bị và sạt lở kè chắn đất...

Mưa lớn cũng làm hơn 149 ha lúa bị ngập; 15,94 ha ao, hồ bị tràn bờ; hơn 60 ha diện tích cây hàng năm bị ngập, ảnh hưởng. Đồng thời, gây ngập, sạt lở, ách tắc giao thông trên Quốc lộ 4C, 10 cầu tràn bị ngập; trong đó 1 cầu bản mặt bê tông bị lũ cuốn trôi (phường Bình Thuận) và nhiều cầu dân sinh bị ngập cục bộ... Ngoài ra, sạt lở đất làm nhiều tuyến đường giao thông liên xã bị ảnh hưởng, gây khó khăn cho người dân khi lưu thông qua những tuyến đường này.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tuyên Quang yêu cầu Ủy ban Nhân dân các xã, phường tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa lũ; thông tin kịp thời đến các cấp chính quyền và người dân để chủ động phòng tránh. Khi phát sinh các tình huống, thực hiện tốt phương án đã xây dựng và phương châm “4 tại chỗ”; thực hiện nghiêm nội dung chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Đồng thời, tổ chức khẩn trương cung cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm và nước sạch cho người dân tại các vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai; sử dụng các nguồn lực sẵn có để vận chuyển hàng hóa đến các khu vực bị cô lập. Bên cạnh đó, huy động lực lượng san gạt đất đá sạt lở đảm bảo giao thông thông suốt. Khi có thiên tai xảy ra, các cơ quan, đơn vị chủ động sử dụng dự phòng ngân sách được cấp và các nguồn tại chỗ, sẵn có để thực hiện các nhiệm vụ đối với công tác ứng phó, giảm nhẹ thiệt hại, đảm bảo kịp thời để khắc phục hậu quả, hỗ trợ nhân dân sớm ổn định đời sống...

Theo thông báo số 204/TB-BQL ngày 7/10/2025 của Ban Quản lý khai thác công trình thủy lợi, vào lúc 16 giờ, mực nước hồ Hoàng Khai, phường An Tường (Tuyên Quang) đạt 49,20 m. Căn cứ quy trình vận hành và phương án bảo vệ hồ chứa được phê duyệt, đây là mức nước báo động cấp II (khẩn cấp), xấp xỉ báo động III, cần được theo dõi đặc biệt và sẵn sàng ứng phó.

Trước diễn biến trên, Ủy ban Nhân dân phường An Tường đề nghị tổ dân phố 18 và 19 khẩn trương thông báo đến toàn thể nhân dân, chủ động di chuyển người, tài sản, vật nuôi khỏi khu vực trũng thấp, ven hồ, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản. Đồng thời, đề nghị người dân thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết, mực nước hồ và duy trì thông tin liên lạc với Ủy ban Nhân dân phường, Công an phường cũng như các cơ quan chuyên môn để kịp thời ứng phó với mọi tình huống phát sinh./.

