Tuyên Quang, Phú Thọ chủ động ứng phó nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở, sụt lún

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Tuyên Quang, do ảnh hưởng của vùng thấp suy yếu từ bão số 11, từ sáng sớm 7/10, trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang có mưa to (cục bộ có mưa rất to) và dông, lượng mưa từ 50 -100 mm.

Mô hình độ ẩm đất cho thấy nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh đang ở trạng thái gần bão hòa (trên 85%), một số khu vực đã đạt đến trạng thái bão hòa.

Trong 6 giờ tới, các khu vực trong tỉnh có mưa với lượng phổ biến 50-80mm, có nơi trên 120mm.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Tuyên Quang cảnh báo trong 6 giờ tới, tất cả 124/124 xã, phường trên địa bàn tỉnh có nguy cơ rất cao xảy ra lũ ống trên các sông nhỏ, suối; lũ quét, sạt lở đất nơi có địa hình dốc, khu vực có kết cấu đất đá yếu, kém ổn định, các công trình xây dựng và ngập úng vùng trũng thấp, ven sông suối, ngập úng đô thị.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy là cấp 3.

Sạt lở, sụt lún đất và ngập úng có thể làm thiệt hại về người, gây tác động rất xấu đến môi trường; làm nghẽn dòng, gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình gây thiệt hại đến các hoạt động kinh tế-xã hội.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Tuyên Quang kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó và khuyến cáo người dân tuyệt đối không đi qua các đập tràn, cầu treo để bảo đảm an toàn tính mạng.

18 hộ dân thôn Thỏi Láo xã mường Hoa (Phú Thọ) bị cô lập do đường liên xóm ngập sâu trong nước. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)

Cũng trong ngày 7/10, trên địa bàn tỉnh Phú Thọ có mưa to, đến rất to, có nơi dự báo trên 300mm.

Đây là đợt mưa lớn ngay sau những ngày mưa lớn kéo dài vừa qua do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10, nhiều nơi đất ở trạng thái bão hòa nước, sông ngòi, hồ đập đã đầy nước, nguy cơ rất cao tiếp tục xảy ra lũ lớn trên sông suối nhỏ và thượng nguồn, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại miền núi.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ yêu cầu các cơ quan, đơn vị, xã, phường chủ động ứng phó nguy cơ mưa lũ, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất: Tập trung chỉ đạo theo dõi chặt chẽ, cập nhật thường xuyên, liên tục diễn biến tình hình, triển khai kịp thời, hiệu quả, đồng bộ các biện pháp phòng, chống, ứng phó mưa lũ, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất theo chức năng, nhiệm vụ thẩm quyền; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền chỉ đạo xử lý đối với những vấn đề vượt thẩm quyền; huy động các lực lượng triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp để bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại tài sản của nhân dân; rà soát kỹ từng khu dân cư, từng mái nhà, kịp thời phát hiện, chủ động hỗ trợ các hộ dân di dời ra khỏi những khu vực nguy hiểm có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, ngập sâu.

Các đơn vị chức năng hướng dẫn, khuyến cáo người dân chủ động hạn chế việc đi lại và hoạt động trong thời gian mưa lũ; kiểm soát, hạn chế người và phương tiện lưu thông trên các tuyến đường có nguy cơ mất an toàn khi mưa lũ; bố trí lực lượng kiểm soát chặt chẽ, hướng dẫn, hỗ trợ giao thông qua các ngầm tràn, các đoạn đường bị ngập sâu; chủ động bố trí lực lượng, phương tiện, vật tư, lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm cần thiết trước tại khu vực trọng điểm, xung yếu dự báo có nguy cơ bị chia cắt do sạt lở, ngập lụt để sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả theo phương châm “bốn tại chỗ”.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Phú Thọ cũng có công điện gửi các đơn vị, xã, phường đảm bảo an toàn hạ du khi xả lũ hồ thủy điện. Qua đó, người dân và các tổ chức có hoạt động trên sông, hồ, ven hồ, các chủ đầu tư và đơn vị có công trình đang thi công, các chủ phương tiện vận tải thủy, các bến đò ngang, các hộ dân nuôi trồng thủy sản, các hoạt động sản xuất kinh doanh khai thác khoáng sản trên sông, ven sông, hồ và nơi bãi sông chủ động các biện pháp phòng tránh đảm bảo an toàn về người và tài sản.

Các phòng ban chức năng thường xuyên theo dõi biến động về mực nước, chất lượng nước của khu vực lòng hồ thủy điện Hòa Bình để hướng dẫn các tổ chức, cá nhân nuôi trồng thủy sản trên lòng hồ các biện pháp bảo vệ, đảm bảo an toàn vật nuôi tại các lồng bè./.

