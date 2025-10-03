Phú Thọ cấm mọi phương tiện thủy trên sông Lô do mưa lũ nguy hiểm

Do ảnh hưởng mưa lũ và hoàn lưu bão số 10, hiện nay mực nước sông Lô dâng cao, lòng sông nhiều ghềnh đá tạo dòng chảy phức tạp, nước xiết, xoáy nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông đường thủy.

Để bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Phú Thọ cấm tất cả các phương tiện thủy lưu thông trên tuyến sông Lô (trừ phương tiện làm nhiệm vụ: phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn, điều tiết, chống va trôi, hướng dẫn bảo đảm an toàn giao thông).

Chủ các phương tiện, công trình trên sông phải di chuyển vào nơi an toàn, neo buộc chắc chắn, cắt cử người trông coi, theo dõi dự báo thủy văn thường xuyên. Tuyệt đối không cho phương tiện hoạt động khi chưa có thông báo của cơ quan chức năng.

Liên quan đến thông tin lật tàu ở khu vực cầu Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, chiều 3/10, ông Nguyễn Hữu Nhu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Thanh Miếu, tỉnh Phú Thọ xác nhận, đêm 2/10, tại khu vực cầu Việt Trì, một tàu chở hàng đã bất ngờ bị lật khiến người và tàu chìm dưới lòng sông.

Lực lượng công an xã thăm hỏi, nắm tình hình người dân đang bị ngập lụt tại xã Sơn Đông tỉnh Phú Thọ. (Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN)

Ủy ban Nhân dân phường Thanh Miếu đã phối hợp với lực lượng chức năng tỉnh Phú Thọ xác minh số người trên tàu, đồng thời triển khai biện pháp tìm kiếm người mất tích. Tuy nhiên, hiện mức nước sông dâng cao, chảy xiết gây khó khăn cho việc tìm kiếm và xác định vị trí tàu.

Theo ông Nguyễn Hữu Nhu, khoảng cuối giờ sáng 3/10, Ủy ban Nhân dân phường Thanh Miếu đã tiếp nhận thông tin của một người dân ở xã Sơn Đông, tỉnh Phú Thọ trình báo về việc có 2 người cùng xã bị mất tích trong đêm 2/10 trên chuyến tàu bị lật.

Hiện, các lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục xác minh, đồng thời triển khai các biện pháp tìm kiếm người mất tích theo như trình báo của người dân xã Sơn Đông./.

