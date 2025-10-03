Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cảnh báo lũ khẩn trên các sông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ 11 giờ đến 23 giờ ngày 3/10, lũ trên sông Cầu tiếp tục xuống và ở dưới mức báo động 3; trên sông Lô, sông Thương tiếp tục xuống và ở trên mức báo động 2; trên sông Thái Bình và hạ lưu sông Cả xuống chậm và ở dưới mức báo động 2.

Lũ sông Cầu dưới mức báo động 3

Trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ trên sông Cầu tiếp tục xuống và ở dưới mức báo động 3; sông Lô, sông Thương sẽ xuống chậm và ở trên mức báo động 2; lũ ở hạ lưu sông Cả sẽ xuống mức báo động 1-báo động 2.

Cảnh báo: Trong 36 giờ tới, lũ trên sông Thái Bình tiếp tục xuống chậm và ở mức báo động 1.

Từ ngày 5/10 đến 9/10, trên các sông ở khu vực Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Nghệ An có khả năng xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ lên ở thượng lưu các sông từ 4-8m, hạ lưu các sông từ 2-5m.

Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên sông Thao (Lào Cai), sông Hoàng Long (Ninh Bình), sông Lô (Tuyên Quang), trên thượng lưu sông Thái Bình (Thái Nguyên, Bắc Ninh và các sông nhỏ lên mức báo động 2-báo động 3 và trên báo động 3; sông Bưởi, sông Mã, thượng lưu sông Chu (Thanh Hóa), thượng lưu sông Cả (Nghệ An), sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố (Hà Tĩnh) lên mức báo động 1-báo động 2, có nơi trên báo động 2; hạ lưu sông Chu, hạ lưu sông Cả, sông La (Hà Tĩnh) lên mức báo động 1-báo động 2.

Ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, các khu đô thị thuộc khu vực Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Nghệ An giảm dần; nguy cơ sạt lở bờ sông và sạt lở đất trên các sườn dốc ở khu vực vùng núi Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Nghệ An (Thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất).

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ cấp 3.

Lũ trên sông gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế- xã hội.

"Các thông tin dự báo, cảnh báo được tính toán với mức dự kiến điều tiết xả của các hồ chứa thượng lưu. Cơ quan khí tượng thủy văn sẽ cập nhật các bản tin khi có sự thay đổi về lưu lượng xả của các hồ chứa," Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Hoàng Văn Đại lưu ý.

Khôi phục điện cho 2.243.119 khách hàng

Thông tin từ Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tính đến 6 giờ ngày 3/10, bão và hoàn lưu bão đã làm thiệt hại về kinh tế sơ bộ tại một số tỉnh là 15.864 tỷ đồng (Lào Cai 2.750 tỷ đồng, Sơn La 528 tỷ đồng, Phú Thọ 150 tỷ đồng, Tuyên Quang 3.000 tỷ đồng, Cao Bằng 750 tỷ đồng, Hải Phòng 16 tỷ đồng, Nghệ An 2.120 tỷ đồng, Hà Tĩnh 6.000 tỷ đồng, Quảng Trị 550 tỷ đồng.

Con số thống kê thiệt hại tăng 3.065 tỷ đồng so với tối 2/10. Cùng với đó có 88.999ha lúa, hoa màu, cây trồng khác bị thiệt hại (Nghệ An 27.731ha, Quảng Trị 8.418ha, Thái Nguyên 2.254ha..., tăng 8.393 ha so với tối 2/10; 17.002 ha thủy sản bị thiệt hại, tăng 177ha so với tối 2/10.

Các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị có gần 2,7 triệu khách hàng bị mất điện; đã khôi phục điện cho 2.243.119 khách hàng. Hiện còn 468.531 khách hàng vẫn đang bị mất điện đang tiếp tục khôi phục trong đó Thanh Hóa 28.664, Nghệ An 296.837, Hà Tĩnh 138.235, Quảng Trị 4.795 - số liệu này không thay đổi so với tối 2/10.

Cùng với đó là 349 nhà sập, đổ, 172.104 nhà hư hỏng, tốc mái; 65.820 nhà ngập; 1.486 điểm trường bị ảnh hưởng, thiệt hại. Ngập lụt, sạt lở, ách tắc giao thông tại 7.573 điểm trên các tuyến đường tại các tỉnh Lào Cai, Sơn La, Phú Thọ, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Cao Bằng, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hà Nội, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị. Hiện các địa phương huy động máy móc, thiết bị để khắc phục và tiếp tục thống kê các điểm sạt lở, ngập lụt.

Bão và mưa lũ làm sạt lở 33.176m kè, bờ sông, bờ biển, 8.827 cột điện bị gãy, đổ, 83.159 cây xanh bị gãy đổ...

Ngoài ra, còn có 2.265 con gia súc, 519.713 con gia cầm bị chết, cuốn trôi; 58.361m kênh mương bị sạt lở, hư hỏng; 203 công trình thủy lợi bị hư hỏng, mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp 2 (từ tỉnh đến xã) mất kết nối do mất điện 268/722; mạng công cộng 1.103/8.879 trạm BTS mất liên lạc; thông tin liên lạc đáp ứng công tác của chính quyền địa phương cấp xã nhưng chất lượng không tốt như ngày thường.

Bão và hoàn lưu bão đã làm 51 người chết, 14 người mất tích, 164 người bị thương. Hiện các địa phương tiếp tục rà soát cập nhật, tổng hợp thiệt hại và tổ chức khắc phục hậu quả./.

