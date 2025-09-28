Ứng phó khẩn cấp với bão số 10: Cảnh báo mưa đặc biệt to, lũ quét, sạt lở đất

Chiều tối ngày 28/9, Trưởng ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia ban hành Công điện số 06/CĐ-BCĐ-BNNMT gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ và các tỉnh, thành phố ven biển từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi; các Bộ: Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Môi trường, Xây Dựng, Công Thương, Ngoại giao, Khoa học và Công nghệ, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam về việc chủ động ứng phó với mưa lũ, sạt lở đất, lũ quét.

Theo đó, hiện bão số 10 đang cách Bắc Quảng Trị khoảng 190km về phía Nam Đông Nam, sức gió mạnh nhất gần tâm bão cấp 12, giật cấp 15.

Đây là cơn bão di chuyển rất nhanh, cường độ bão rất mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, có thể gây tác động tổ hợp của nhiều loại hình thiên tai như gió mạnh, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ven biển.

Dự báo từ 28/9 đến 30/9, khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to (Thanh Hóa đến phía Bắc Quảng Trị phổ biến 200-400mm, cục bộ có nơi trên 600mm; Bắc Bộ phổ biến 100-300mm, cục bộ có nơi trên 500mm; từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi trên 300mm).

Mưa lớn có khả năng xảy ra tình trạng ngập úng, lũ, lũ quét và sạt lở đất.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư tại công văn số 17940-CV-VPTW ngày 28/9/2025, Công điện số 174/CĐ-TTg ngày 27/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung ứng phó với bão số 10 và mưa lũ, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị các bộ, ngành và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ và các tỉnh, thành phố ven biển từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, cảnh báo về mưa lớn, nguy cơ lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất và thông tin kịp thời, đầy đủ cho các cấp chính quyền cơ sở và người dân để chủ động phòng tránh.

Lực lượng công an xã Đan Hải, tỉnh Hà Tĩnh hỗ trợ đưa người dân đến nơi sơ tán. (Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN)

Các tỉnh, thành phố triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng, có nguy cơ xảy ra lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất.

Tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hỗ trợ, hướng dẫn bảo đảm giao thông an toàn cho người và phương tiện, nhất là tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở; tổ chức phân luồng từ xa, hạn chế người dân ra đường trong thời gian bão đổ bộ và mưa lũ lớn; sẵn sàng bố trí lực lượng canh gác, kiểm soát người và phương tiện tại các khu vực nguy cơ ngập sâu, sạt lở; bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn.

Các tỉnh, thành phố tổ chức sơ tán những hộ dân ở khu vực nguy hiểm, nhất là khu vực ven biển, vùng thấp trũng, khu vực nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét, ngập sâu đến nơi an toàn; có phương án hỗ trợ chỗ ở tạm, lương thực, nhu yếu phẩm cho người dân phải sơ tán, bảo đảm ổn định đời sống cho người dân; chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm theo phương châm "bốn tại chỗ" để sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống, đặc biệt đối với các khu vực có nguy cơ bị chia cắt, khu vực đã bị thiệt hại nặng nề do thiên tai thời gian qua. Đồng thời, chủ động bố trí lực lượng canh gác, tuần tra đảm bảo an ninh trật tự tại nơi sơ tán, không để người dân tự ý quay lại khi chưa đảm bảo an toàn.

Các địa phương phân công lãnh đạo trực tiếp chỉ đạo công tác ứng phó mưa lũ tại địa bàn trọng điểm, nhất là các thôn, bản có nguy cơ bị chia cắt do mưa lũ, sạt lở đất, lũ quét; rà soát triển khai phương án dự phòng cung cấp điện, sóng viễn thông, bảo đảm thông tin liên lạc được thông suốt từ thôn, bản đến các cấp, không để gián đoạn thông tin.

Các bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước và nhiệm vụ được phân công chủ động chỉ đạo, phối hợp với các địa phương ứng phó với bão và mưa lũ, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam,hệ thống Đài thông tin duyên hải và các cơ quan thông tin đại chúng từ Trung ương đến địa phương tăng cường thông tin về diễn biến của bão, mưa lũ, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất đến các cấp chính quyền, đặc biệt là cấp xã và người dân biết để chủ động phòng tránh, ứng phó.

Điểm giao thông thuộc thôn A Liêng, xã Tà Rụt, tỉnh Quảng Trị bị sạt lở đất, đá sạt lở xuống đường. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã đã chỉ đạo lực lượng chức năng dọn dẹp, thông tuyến. (Ảnh: TTXVN phát)

Trưởng ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia giao cơ quan dự báo khí tượng thủy văn ở Trung ương và địa phương tổ chức theo dõi sát diễn biến của bão, mưa lũ, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và cung cấp thông tin dự báo đầy đủ, chính xác, kịp thời cho các cơ quan chức năng để phục vụ công tác chỉ đạo, ứng phó theo quy định.

Các đơn vị nêu trên tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai - Bộ Nông nghiệp và Môi trường)./.

