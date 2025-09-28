Bão số 10: Hà Tĩnh thiệt hại bước đầu, Nghệ An và Thanh Hóa khẩn cấp ứng phó

Ảnh hưởng từ bão số 10 đã bắt đầu gây thiệt hại tại nhiều tỉnh miền Trung. Hà Tĩnh xuất hiện lốc xoáy gây hư hỏng nhà xưởng, nhà dân; trong khi đó, Nghệ An và Thanh Hóa đồng loạt kích hoạt phương án sơ tán, bảo đảm an toàn cho người dân.

Hà Tĩnh: Lốc xoáy tốc mái nhà xưởng, chợ và nhiều nhà dân

Vào khoảng đầu giờ chiều 28/9, một trận lốc xoáy xảy ra trên địa bàn xã Đông Kinh, tỉnh Hà Tĩnh đã khiến tốc mái nhà xưởng của một hợp tác xã, một số nhà dân và khu vực chợ trên địa bàn.

Thông tin từ lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Đông Kinh cho biết, trận lốc xoáy xảy ra đã giật bay mái tôn nhà xưởng Hợp tác xã Trung Toàn, mái tôn của Doanh nghiệp Hưng Thịnh và 3 nhà ở của người dân tại thôn Hòa Hợp, một số kiốt kinh doanh ở chợ Già.

Hậu quả của trận lốc xoáy đã gây hư hỏng một số sản phẩm, hàng hóa và vật dụng gia đình. Hiện các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đang hỗ trợ các hộ dân và hợp tác xã di dời hàng hóa, tránh mưa bão....

Tại tỉnh Hà Tĩnh, do ảnh hưởng của bão số 10 khiến vùng biển tỉnh Hà Tĩnh gió mạnh dần lên cấp cấp 8-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-13, giật cấp 16, sóng biển cao từ 6-8 m, biển động dữ dội.

Từ trưa 28/9, trên đất liền khu vực vùng núi bao gồm các điểm dự báo: Hương Sơn, Vũ Quang, Hương Khê có gió mạnh dần lên cấp 6-7 sau tăng lên cấp 8-9, giật cấp 10-11. Vùng đồng bằng và ven biển Hà Tĩnh bao gồm các điểm dự báo: Đức Thọ, Bắc Hồng Lĩnh, Can Lộc, Nghi Xuân, Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Thành Sen, Kỳ Anh, Hoành Sơn có gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-12, giật cấp 14.

Lực lượng chức năng xã Đông Kinh hỗ trợ di dời tài sản của người dân bị ảnh hưởng do lốc xoáy. (Ảnh: Hoàng Ngà/TTXVN)

Lượng mưa từ 19h ngày 27/9 đến 10h ngày 28/9: Hương Trạch 109,0mm; Hương Lâm 99m, Hương Vĩnh 118,2mm; Hương Xuân 112,2mm; Kỳ Lâm 60,2mm; Kỳ Sơn 63,2mm; Kỳ Thượng 62,8mm; Thạch Xuân 36,2mm; Kẻ Gỗ 25mm, Sơn Kim 1 44,4mm.

Nghệ An: Sơ tán khẩn cấp dân ven biển, cửa sông và vùng trũng

Từ chiều 28/9, gió to, sóng mạnh kết hợp triều cường khiến nước biển dâng cao, gây ngập một số địa phương ven biển như Diễn Châu, Quỳnh Phú, Hải Châu. Tại cảng Lạch Thơi, nước đã tràn lên mặt đường 20-30cm; tuyến đê biển Bãi Hang (Quỳnh Phú) bị sóng lớn ồ ạt tràn qua. Các bờ biển ở Cửa Lò, Quỳnh Phú, Hải Lộc… liên tục nhiễu động mạnh.

Các địa phương, đơn vị triển khai quyết liệt biện pháp ứng phó, đặt mục tiêu đảm bảo an toàn tính mạng nhân dân lên trên hết, đồng thời dự trữ lương thực, thực phẩm tại các khu dân cư có nguy cơ bị chia cắt.

Trong ngày 28/9, lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóađã trực tiếp đến các địa phương ven biển, điểm sơ tán, công trình trọng điểm để kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống bão.

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Lò - Bến Thuỷ (Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An) hỗ trợ ngư dân thu dọn ngư lưới cụ. (Ảnh: TTXVN phát)

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung yêu cầu tuyệt đối không lơ là, thực hiện nghiêm công điện của Thủ tướng, thường xuyên cập nhật thông tin để người dân chủ động ứng phó, đặc biệt chú ý an toàn cho trẻ em, người già và học sinh.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Hồng Vinh cũng kiểm tra công tác sơ tán, đảm bảo an toàn hồ chứa Vực Mấu - hồ thủy lợi lớn nhất tỉnh; yêu cầu kiên quyết di dời toàn bộ người dân vùng xung yếu, ven biển, cửa sông; không để người dân ở lại trên tàu thuyền; đồng thời hỗ trợ chằng chống nhà cửa, công trình công cộng và tuyên truyền để người dân nâng cao cảnh giác.

Trước đó, từ ngày 27/9, tại xã ven biển Diễn Châu, chính quyền đã bố trí 2 điểm sơ tán tại Trường Tiểu học Diễn Bích và Trường Trung học cơ sở Diễn Ngọc. Người dân được cung cấp đầy đủ nước uống, nhu yếu phẩm, thuốc men, điện chiếu sáng và chỗ nghỉ.

Hiện có hơn 30 người, chủ yếu là người già, trẻ em ở các xóm thấp trũng và gần cửa biển Lạch Vạn đang được lưu trú an toàn.

Lực lượng chức năng túc trực tại các điểm sơ tán, nghiêm cấm người dân trở về nhà khi bão chưa tan để phòng ngừa rủi ro.

Tại nhiều xã ven biển như Quỳnh Phú, Hải Châu, chính quyền liên tục họp khẩn, kêu gọi tàu thuyền vào nơi trú bão, gia cố đê biển, chằng chống nhà cửa và tập trung sơ tán dân khỏi khu vực nguy hiểm.

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Diễn Thành (Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An) triển khai lực lượng hỗ trợ ngư dân đưa tàu thuyền vào nơi tránh trú bão, neo đậu, chằng néo phương tiện, thu dọn ngư lưới cụ. (Ảnh: TTXVN phát)

Ông Hồ Văn Thanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quỳnh Phú, cho biết địa phương huy động 100% quân số ứng trực, chuẩn bị phương án cứu hộ, cứu nạn theo phương châm "4 tại chỗ". Xã cũng ra thông báo cấm người và phương tiện lưu thông qua cầu Lạch Thơi và cầu Lạch Quèn từ chiều 28/9 để đảm bảo an toàn.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An yêu cầu khẩn trương sơ tán toàn bộ người dân trên lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản; kiểm tra khu dân cư ven sông, suối, hồ đập và vùng trũng có nguy cơ ngập lụt, sạt lở. Đồng thời chuẩn bị nơi ở tạm, lương thực và nhu yếu phẩm cho người dân trước 15h ngày 28/9.

Thanh Hóa: Di dời hàng chục nghìn hộ dân trong vùng nguy cơ

Chiều 28/9, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị trực tuyến với các xã miền núi, yêu cầu các địa phương chủ động phương án ứng phó bão số 10 ở mức cao nhất. Trước 17h cùng ngày, toàn bộ hộ dân trong vùng nguy cơ sạt lở, lũ ống, lũ quét phải được di dời đến nơi an toàn.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Mai Xuân Liêm nhấn mạnh, từ rạng sáng 29/9, bão số 10 sẽ gây gió giật mạnh, mưa lớn cục bộ, đặc biệt nguy cơ lũ ống, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi phía Tây.

Công an xã tổ chức di dời tài sản và 10 hộ dân tại thôn Quyết Thắng 1 đến nơi an toàn. (Ảnh: TTXVN phát)

Để chủ động ứng phó, tỉnh đã thành lập Tổ chỉ huy tiền phương tại xã Hồi Xuân do Đại tá Đỗ Ngọc Vĩnh, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh làm tổ trưởng, cùng lực lượng quân sự, công an, y tế, xây dựng, nông nghiệp.

Ngay trong chiều 28/9, các lực lượng đã được điều động tới Hồi Xuân, đồng thời tập kết máy móc, trang thiết bị ở các tuyến đường trọng điểm, chuẩn bị phương án cứu hộ, cứu nạn, chăm sóc y tế, đảm bảo sẵn sàng ứng phó.

Đến chiều 28/9, các địa phương ven biển đã sơ tán 6.254 hộ/28.698 khẩu trong phạm vi 200m tính từ mép biển, dự kiến hoàn thành trong ngày. Nếu bão, triều cường và nước dâng phức tạp, tỉnh sẽ tiếp tục sơ tán thêm 7.123 hộ/29.965 khẩu (cách biển 200-500m) và 7.482 hộ/30.148 khẩu (cách biển trên 500m).

Khu vực miền núi cũng chuẩn bị phương án di dời 6.433 hộ/24.367 khẩu ở vùng trũng thấp, 1.722 hộ/7.351 khẩu có nguy cơ lũ quét, 6.275 hộ/26.551 khẩu có nguy cơ sạt lở đất. Riêng 101 hộ/415 khẩu ở 12 xã miền núi vốn đã phải sơ tán từ bão số 5 vẫn tiếp tục ở lại nơi trú ẩn an toàn, không trở về nhà cho đến khi có thông báo.

Lực lượng Công an phường phối hợp cùng Ban Chỉ huy quân sự và các đoàn thể sơ tán người già, trẻ em đến nơi tránh trú bão tập trung. (Ảnh: TTXVN phát)

Tỉnh đã huy động 45.388 cán bộ, chiến sỹ (trong đó quân đội 25.832, công an 19.556), 7.342 ôtô, 706 xuồng, canô và môtô nước để ứng cứu. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh dự trữ 5 tấn lương khô, 20 tấn gạo, 1.000 thùng mì tôm, 500 thùng nước cùng các nhu yếu phẩm khác; Sở Công Thương chuẩn bị 5.050 tấn gạo, 3.600 tấn lúa, 16.044 thùng đồ ăn liền, 5.568 thùng nước uống, 3.808 gói lương khô.

Cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành Công điện khẩn số 25 yêu cầu tăng cường tuyên truyền, cập nhật thông tin bão, hạn chế ra đường khi bão đổ bộ, đồng thời gia cố đê điều, hồ đập, nhất là đê biển và các công trình xung yếu.

Các địa phương phải chủ động điều tiết hồ chứa, bảo vệ công trình thủy lợi, chằng néo nhà cửa, trường học, cơ sở sản xuất, giảm thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản ven biển và nhanh chóng phục hồi sau bão./.

Bão số 10: Quảng Trị đã có 4 người mất tích, bị thương và 8 nhà dân tốc mái Quảng Trị yêu cầu các đơn vị, địa phương triển khai ứng phó bão theo phương châm "4 tại chỗ;" triển khai phương án di dời người và tài sản ra khỏi các khu vực xung yếu, có nguy cơ sạt lở, ngập lụt.