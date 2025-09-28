Xã hội

Bão số 10: Quảng Trị đã có 4 người mất tích, bị thương và 8 nhà dân tốc mái

Quảng Trị yêu cầu các đơn vị, địa phương triển khai ứng phó bão theo phương châm "4 tại chỗ;" triển khai phương án di dời người và tài sản ra khỏi các khu vực xung yếu, có nguy cơ sạt lở, ngập lụt.

Tá Chuyên
Chính quyền xã Phong Nha (Quảng Trị) vận động người dân tại khu vực nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn. (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)
Chính quyền xã Phong Nha (Quảng Trị) vận động người dân tại khu vực nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn. (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)

Do ảnh hưởng của bão số 10, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đang có mưa to đến rất to, gió giật mạnh.

Đến 17 giờ ngày 28/9, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị hiện có 3 người mất tích và 1 người bị thương do mưa lũ; 8 nhà dân bị tốc mái.

Trước đó, vào khoảng 11 giờ 15 phút trưa ngày 28/9, em T. T. Đ (sinh năm 2009, thôn 2 Yên Thọ, xã Kim Phú (Quảng Trị) cùng mẹ đi dắt trâu lên vùng an toàn để tránh trú lũ, khi qua khe Mụ Dì trên địa bàn thì bị nước cuốn mất tích.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã huy động các lực lượng chức năng, phương tiện tổ chức tìm kiếm. Tuy nhiên, do thời tiết mưa lớn và nước lũ từ thượng nguồn đổ về mạnh nên công tác tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn. Đến 17h cùng ngày, các lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy tung tích nạn nhân mất tích.

ttxvn-qtri.jpg
Hai cán bộ Công an xã Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị dầm mình ứng cứu một người dân và phương tiện bị nước lũ cuốn trôi khi đi qua đoạn bị ngập. (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)

Liên quan đến vụ việc 2 tàu cá gặp nạn tại khu vực Cửa Việt (Quảng Trị) khi vào tránh trú bão, đến 17 giờ ngày 28/9, lực lượng chức năng đã cứu nạn thành công 9 ngư dân. Hiện các lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm hai nạn nhân mất tích còn lại.

Ngoài ra, mưa lũ tại Quảng Trị cũng khiến ông Trần Văn Duệ (Sinh năm 1956, trú tại thôn Cổ Giang 1, xã Bố Trạch) bị thương khi chằng chống nhà cửa. Ông Duệ được xác định bị gãy 3 xương sườn tràn dịch màng phổi, chấn thương xương cổ, bị thương vùng đầu; hiện nạn nhân đang cấp cứu tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam-Cuba.

Trong 24 giờ qua, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã có mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa từ 13 giờ ngày 27/9 đến 13 giờ ngày 28/9 phổ biến từ 80-200mm.

Nguy cơ xảy ra lũ quét tại các khe suối nhỏ ở thượng lưu, sạt lở đất ở sườn dốc, ven sông, các công trình đang thi công. Đồng thời, nguy cơ gây ngập úng vùng thấp trũng, ven các sông, suối, ngập cục bộ tại các ngầm tràn và các đoạn đường giao thông vùng đất thấp.

Để ứng phó với mưa lớn và bão số 10 đang tiến sát vào đất liền, tỉnh Quảng Trị đã sơ tán 742 hộ với 2.318 người dân đến khu vực an toàn.

Đồng thời, yêu cầu các đơn vị, địa phương triển khai ứng phó bão theo phương châm "4 tại chỗ;" khẩn trương triển khai phương án di dời người và tài sản ra khỏi các khu vực xung yếu, có nguy cơ sạt lở, ngập lụt; tổ chức lực lượng ứng cứu người dân khi có tình huống khẩn cấp xảy ra./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Quảng Trị #người mất tích #bị thương #nhà tốc mái Quảng Trị
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Có 186 chuyến bay bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 10

Theo thống kê từ 6h đến 15h ngày 28/9 của Bộ Xây dựng, có tổng số 186 chuyến bay bị ảnh hưởng do bão số 10 gây ra và chưa ghi nhận thiệt hại về người và cơ sở vật chất đối với lĩnh vực hàng không.

Bão Bualoi đổ bộ, cảnh báo khẩn trên tuyến cao tốc từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên

Bão Bualoi đổ bộ, cảnh báo khẩn trên tuyến cao tốc từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên

Theo ghi nhận, khu vực này đang có mưa rất lớn, gió mạnh cấp 5–6, tầm nhìn hạn chế, mặt đường trơn trượt và xuất hiện nhiều điểm đọng nước. Đáng lưu ý, tuyến cao tốc này chỉ có hai làn xe, chưa có làn dừng khẩn cấp, trong khi các trạm dừng nghỉ chưa hoàn thiện, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cao.