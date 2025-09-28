Ứng phó bão số 10: Toàn bộ học sinh Nghệ An nghỉ học trong ngày mai

Chiều 28/9, ông Nguyễn Trọng Hoàn - Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An - cho biết do ảnh hưởng của cơn bão số 10 dự kiến đổ bộ vào Nghệ An, Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định sáng 29/9, tất cả trường học trên địa bàn tỉnh Nghệ An sẽ nghỉ học để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các nhà trường.

Cùng ngày, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đã có văn bản gửi Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, phường chỉ đạo các đơn vị trường học đóng trên địa bàn cần thực hiện nghiêm túc các nội dung tại Công văn số 2782/SGD&ĐT-VP&TT ngày 23/9/2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo và các văn bản chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền.

Bên cạnh đó, các đơn vị cần thực hiện nghiêm túc việc tổ chức trực 24/24 giờ, theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, mưa lũ để chủ động xây dựng phương án sẵn sàng ứng phó với bão số 10.

Đồng thời, thực hiện rà soát kỹ các khu vực xung yếu, kịp thời phát hiện các nguy cơ tiềm ẩn mất an toàn, nhất là các khu vực có nguy cơ sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, ngập sâu, các khu vực hạ lưu thủy điện để chủ động xây dựng các phương án xử lý kịp thời.

Ngay sau khi có công văn của Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường học trên địa bàn cũng đã có thông báo nghỉ học ngày thứ Hai (29/9) đến phụ huynh, học sinh, rà soát và gia cố cơ sở vật chất, kiểm tra hệ thống thoát nước, và chuẩn bị các phương án ứng phó thiên tai; các trường học bán trú chủ động hướng dẫn học sinh những nơi trú ẩn an toàn, dự trữ đồ dùng cần thiết và tuân thủ hướng dẫn của chính quyền địa phương.

Trước diễn biến phức tạp, cường độ mạnh và tốc độ di chuyển nhanh của bão số 10 (Bualoi), chính quyền các phường Thành Vinh, Trường Vinh, Vinh Hưng, Vinh Phú... (Nghệ An) đã xây dựng phương án, bố trí lực lượng để sơ tán người dân tại các điểm có nguy cơ ngập lụt, khu tập thể cũ đến nơi an toàn như trường học, khách sạn, nhà kiên cố.

Chính quyền xã Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) phối hợp với lực lượng công an, dân quân tự vệ đã khẩn trương hỗ trợ bà con thu dọn tài sản, neo đậu thuyền bè và di dời toàn bộ 8 hộ dân với 40 nhân khẩu ở xóm chài Xuân Lam 2, vốn sinh sống dưới thuyền và các lán tạm sát bờ sông Lam, lên bờ an toàn trước khi bão số 10 đổ bộ.

Qua kiểm tra thực tế tại một số địa phương, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đức Trung yêu cầu các địa phương tiếp tục rà soát, chủ động bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng tổ chức triển khai công tác hỗ trợ sơ tán, di dời dân tại các khu vực không bảo đảm an toàn.

"Kiên quyết không để người dân ở lại trên tàu, thuyền, lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy, hải sản khi bão ảnh hưởng trực tiếp, có biện pháp phòng, chống cháy, nổ. Trường hợp cần thiết phải thực hiện các biện pháp cưỡng chế để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân," Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh./.

