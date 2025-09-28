Dự báo bao giờ cơn bão số 10 sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới?

Nhận định về diễn biến bão số 10, Phó Giáo sư, Tiến sỹ, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Mai Văn Khiêm cho biết do ảnh hưởng của bão, khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ có gió mạnh, biển động rất mạnh và rất nguy hiểm đối với sự an toàn của tàu thuyền.

Dự báo đến 13 giờ ngày 29/9, bão trên khu vực Thượng Lào với sức gió cấp 7, giật cấp 9; đi vào đất liền các tỉnh Thanh Hóa-Bắc Quảng Trị và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Do ảnh hưởng của bão số 10, tại trạm Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã có gió mạnh cấp 7, giật cấp 8; trạm Bắc Trạch (Quảng Trị) có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10; trạm Hoành Sơn (Hà Tĩnh) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 9; trạm Văn Lý (Ninh Bình) có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; trạm Hòn Ngư (Nghệ An) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; trạm Cồn Cỏ (Quảng Trị) có gió mạnh cấp 7, giật cấp 10; trạm Bạch Long Vĩ có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9...

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 13 giờ ngày 28/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,1 độ Vĩ Bắc; 108,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển Quảng Trị-thành phố Đà Nẵng, cách thành phố Huế khoảng 90km về phía Đông Đông Bắc, cách Bắc Quảng Trị khoảng 190km về phía Nam Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133km/giờ), giật cấp 15. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/h.

Đây là cơn bão di chuyển nhanh, cường độ bão mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, có thể gây tác động tổng hợp của nhiều loại hình thiên tai như gió mạnh, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ven biển.

Dự báo đến 1 giờ ngày 29/9, bão trên vùng biển Nghệ An-Bắc Quảng Trị với sức gió mạnh 12, giật cấp 15; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với khoảng 20-25 km/h.

Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông; vùng biển từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ); Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) với cấp độ rủi ro cấp 3; khu vực đất liền ven biển từ Nghệ An đến phía Bắc Quảng Trị với cấp độ rủi ro cấp 4.

Đến 13 giờ ngày 29/9, bão trên khu vực Thượng Lào với sức gió cấp 7, giật cấp 9; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20-25km/h và đi vào đất liền các tỉnh Thanh Hóa-Bắc Quảng Trị và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển từ Thanh Hóa đến Huế (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ). Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu). Cấp độ rủi ro cấp 3.

Đến 1 giờ ngày 30/9, bão trên khu vực Thượng Lào với sức gió dưới cấp 6; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với khoảng 20-25km/h, tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-8, sóng biển cao từ 4-6m, biển động mạnh.

Vùng biển từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ và Lý Sơn) có gió mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-12, giật cấp 15, sóng biển cao từ 6-8m, biển động dữ dội (sức phá hoại cực kỳ lớn, sóng biển cực kỳ mạnh. Đánh đắm tàu biển có trọng tải lớn).

Khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9 (biển động rất mạnh, rất nguy hiểm đối với tàu thuyền), giật cấp 11, sóng biển cao từ 3-5m, biển động rất mạnh.

Vùng ven biển và các đảo từ Hưng Yên-Hà Tĩnh có nước dâng do bão cao từ 0,5-1,5m, riêng Thanh Hóa và Nghệ An cao 1-1,5m. Nguy cơ ngập cao vào sáng ngày 29/9 tại các khu vực trũng thấp, đường ven biển, ven cửa sông do nước biển dâng, sóng và mưa trong bão.

Cảnh báo thời tiết trên biển, vùng đất liền ven biển trong bão cực kỳ nguy hiểm, không an toàn cho bất kỳ phương tiện, công trình nào hoạt động trong vùng nguy hiểm như: tàu du lịch, tàu chở khách, tàu vận tải, lồng, bè, khu nuôi trồng thủy sản, đê, kè, tuyến đường ven biển.

Các phương tiện có khả năng cao bị lật úp, phá hủy; ngập úng do gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng.

Cây xanh gãy đổ do cơn bão số 10. (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Trên đất liền, khu vực từ Nam Quảng Trị đến thành phố Huế gió mạnh cấp 6-7 (cây cối rung chuyển, khó đi ngược gió), giật cấp 8-9.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-12 (sức gió có thể làm đổ cây cối, nhà cửa, cột điện, gây thiệt hại rất nặng), giật cấp 14.

Vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Ninh Bình có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, có nơi cấp 8, giật cấp 10.

Từ chiều 28/9-30/9, ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 100-300mm, cục bộ có nơi trên 450mm; riêng khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ, phía Nam các tỉnh Sơn La và Lào Cai, từ Thanh Hóa đến phía Bắc Quảng Trị có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 200-400mm, cục bộ có nơi trên 600mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn trên 200mm/3h./.

