Ứng phó bão số 10: Nghệ An, Hà Tĩnh sơ tán người dân ra khỏi vùng nguy hiểm

Trước diễn biến phức tạp của bão số 10, tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh đang khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó, trong đó việc di dời người dân khỏi vùng nguy hiểm được xem là nhiệm vụ trọng tâm nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân.

Tại phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, một trong những địa phương ven biển chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão, việc di dời dân đang được triển khai khẩn trương.

Ông Nguyễn Văn Hùng - Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Cửa Lò, cho biết toàn phường có 615 hộ dân thuộc diện cần di dời do nhà cửa xuống cấp, có nguy cơ tốc mái khi bão đổ bộ.

Trong số đó, 53 hộ đã được đưa đến các điểm tránh trú tập trung như trường học, nhà văn hóa. Những hộ còn lại được bố trí tạm thời tại các nhà dân kiên cố trong khu vực để đảm bảo an toàn trước giờ bão.

Việc di dời được thực hiện theo nguyên tắc ưu tiên người già, trẻ em và các hộ có hoàn cảnh khó khăn. Chính quyền địa phương phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, quân đội và các tổ chức đoàn thể để hỗ trợ vận chuyển, bố trí nơi ăn ở tạm thời, đồng thời đảm bảo các điều kiện sinh hoạt thiết yếu cho người dân trong thời gian tránh trú.

Tại các địa phương ven biển, sóng biển dâng cao, một số vùng như xã Quỳnh Phú, nước biển đã bắt đầu tràn qua mái đê, đe dọa trực tiếp đến các khu dân cư ven biển.

Trước tình hình đó, chính quyền địa phương đã cắt cử lực lượng túc trực 24/24, sẵn sàng triển khai phương án di dời bổ sung nếu tình huống xấu xảy ra.

Các nhà hàng, khách sạn, nhà dân dọc bờ biển cũng được người dân chủ động, khẩn trương gia cố cửa, dùng bao cát đắp trước cửa tầng hầm để ngăn nước biển tràn vào gây hư hại tài sản.

Người dân phường Cửa Lò (Nghệ An) chằng chống hàng quán, ứng phó bão số 10. (Ảnh: Văn Tý/TTXVN)

Đại tá Đinh Việt Dũng - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, đã chỉ đạo toàn lực lượng triển khai phương án phòng chống bão theo phương châm "4 tại chỗ, 3 sẵn sàng" và khẩu hiệu hành động "Lúc dân cần, lúc dân khó, có công an."

Các đơn vị công an xã, phường duy trì 100% quân số, phối hợp với lực lượng quân đội, biên phòng và chính quyền địa phương để hỗ trợ di dời dân, đặc biệt tại các khu vực có nguy cơ ngập lụt, lở đất, lũ quét.

Lực lượng chức năng cũng tổ chức phân luồng giao thông, xử lý kịp thời các điểm sạt lở, ùn tắc do mưa bão gây ra, đảm bảo trật tự an toàn trên các tuyến đường trọng điểm.

Để đảm bảo an toàn tuyệt đối, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An đã quyết định cho toàn bộ học sinh nghỉ học vào ngày 29/9. Các trường học cũng được trưng dụng làm nơi tránh trú cho người dân di dời, với sự hỗ trợ của lực lượng vũ trang trong việc đảm bảo an ninh, hậu cần.

Trong sáng cùng ngày, đoàn kiểm tra của Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam dẫn đầu đã đến kiểm tra việc ứng phó tại Nghệ An.

Ông biểu dương tinh thần chủ động, linh hoạt của quân và dân địa phương, đồng thời yêu cầu các đơn vị tiếp tục rà soát, điều chỉnh phương án ứng phó, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, lương thực, thực phẩm để sẵn sàng hỗ trợ nhân dân khi có tình huống khẩn cấp.

Tính đến thời điểm hiện tại, các cơ quan, đơn vị thuộc Quân khu 4 và tỉnh Nghệ An đã triển khai đồng bộ các biện pháp ứng phó với bão số 10. Việc bám sát phương châm "4 tại chỗ" giúp địa phương chủ động trong mọi tình huống, đặc biệt là việc di dời người dân khỏi vùng nguy hiểm.

Tại Hà Tĩnh, trong sáng 28/9, các địa phương ở vùng ven biển, vùng có nguy cơ sạt lở, lũ quét cao đã khẩn trương bằng mọi biện pháp tổ chức sơ tán người dân đến nơi an toàn.

Hàng nghìn người dân tại các vùng ven biển, vùng có nguy cơ sạt lở, lũ quét cao ở Hà Tĩnh đã được cấp ủy, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng tổ chức sơ tán đến nơi an toàn trước khi bão số 10 đổ bộ vào đất liền.

Tại xã Thiên Cầm có 800 hộ dân với trên 1.746 nhân khẩu có nguy cơ bị ảnh hưởng khi bão đổ bộ vào đất liền. Người dân được di dời đến các gia đình có nhà kiên cố, trường mầm non Cẩm Nhượng, nhà thờ Song Yên.

Còn tại phường Sông Trí cũng đã sơ tán 1.000 người dân ở tổ dân phố Hải Phong 1, Hải Phong 2 và tổ dân phố Hải Thành đến Trạm Y tế và trụ sở Ủy ban Nhân dân cũ trên địa phường để đảm bảo an toàn.

Lực lượng vũ trang vận chuyển cọc gỗ để gia cố tuyến đê Hội Thống (xã Đan Hải). (Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN)

Ngày 28/9, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh cũng đã ban hành công điện khẩn về việc tập trung ứng phó bão số 10 và mưa lũ, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét.

Công điện nêu rõ: tuyệt đối không để người dân ở lại các khu vực trọng điểm, có nguy cơ cao mất an toàn (Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã, phường chịu trách nhiệm trước Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về công tác sơ tán dân tại địa phương mình quản lý).

Đồng thời rà soát ngay các vị trí có nguy cơ bị ống, lũ quét, sạt lở đất, khu vực ngập lụt sâu, triều dâng, trên các tàu thuyền, lồng bè, chòi canh nuôi thủy hải sản để tổ chức sơ tán người dân đến nơi an toàn; chủ động bố trí lực lượng canh gác, tuần tra bảo đảm an ninh trật tự tại nơi sơ tán đi, không để người dân tự ý quay lại khi chưa bảo đảm an toàn.

Công điện của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh cũng yêu cầu các địa phương trong tỉnh chủ động bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện tại các khu vực trọng điểm để sẵn sàng triển khai ứng phó, cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xảy ra; dự trữ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm tại các khu dân cư dễ xảy ra chia cắt khi mưa lũ, sạt lở, hạn chế tình trạng thiếu lương thực, thực phẩm khi bão, lũ gây chia cắt kéo dài.

Cũng trong ngày 28/9, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh đã có công văn đề nghị các địa phương, cơ sở giáo dục cho học sinh các cấp trong toàn tỉnh nghỉ học ngày 29/9. Tùy vào diễn biến bão, mưa lũ và tình hình thực tế các địa phương, các cơ sở giáo dục có thể xem xét kéo dài việc nghỉ học của học sinh với thời gian phù hợp để đảm bảo an toàn.

Thầy Nguyễn Hồng Cường, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh cho biết trước diễn biến phức tạp của bão số 10, ngành giáo dục đã chỉ đạo các đơn vị, trường học trên toàn tỉnh triển khai đồng bộ các giải pháp ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện, vật tư tại chỗ; hậu cần tại chỗ), đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh, giáo viên và cán bộ, nhân viên./.

