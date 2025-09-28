Bão số 10 và mưa lũ làm 1 người tử vong, 1 bị thương và 3 người mất tích

Theo thống kê sơ bộ của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai và phóng viên TTXVN tại các địa phương, tính đến 16 giờ ngày 28/9, bão số 10 và mưa lũ đã làm 1 người tử vong tại Huế (chị Dương Thị H, sinh năm 1990, quê Thanh Hóa), 1 người bị thương (ông Đặng Văn L, sinh năm 1965, thôn An Xuân Đông, xã Quảng Điền, thành phố Huế); 3 người mất tích (2 người trên tàu BV6470, 1 người tại xã Khâm Đức, thành phố Đà Nẵng).

76 nhà hư hỏng, tốc mái do dông lốc trước bão trong tối 27/9 và sáng 28/9 (Huế); 3 cầu tạm bị cuốn trôi (Nghệ An); một số vị trí ngầm tràn, đường giao thông tại các tỉnh, thành phố Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị, Huế bị ngập.

Để chủ động ứng phó với bão, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các bộ ngành, địa phương cần tập trung triển ứng phó theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 173/CĐ-TTg ngày 26/9/2025; Công điện số 174/CĐ-TTg ngày 27/9/2025 với tinh thần quyết liệt, không lơ là, chủ quan, tránh những thiệt hại đáng tiếc.

Các tỉnh, thành phố tổ chức sắp xếp neo đậu tàu thuyền tại nơi tránh trú an toàn; sơ tán người trên tàu thuyền, các lồng bè, chòi canh, khu nuôi trồng thủy sản đến nơi an toàn, không để người dân quay lại khi bão đổ bộ; sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Khắc phục hậu quả cơn bão số 10. (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Các tỉnh, thành phố khẩn trương triển khai phương án cụ thể đảm bảo an toàn công trình đê điều đang thi công, trọng điểm xung yếu và phương án hộ đê chống bão, lũ trên địa bàn theo phương châm "4 tại chỗ," nhất là tại các vị trí: Đê biển Cồn Tròn, Hải Thịnh, kè Thịnh Long (Ninh Bình); đê biển Quảng Nham (huyện Quảng Xương cũ), đê biển Hải Bình (huyện Tĩnh Gia cũ); đê biển Diễn Thành, đê Quỳnh Thọ, đê Long - Thuận (Nghệ An); đê tả Nghèn, đê kè Cẩm Nhượng, đê Hội Thống (Hà Tĩnh); đê biển Vĩnh Thái (Quảng Trị).

Các tỉnh, thành phố triển khai phương án đảm bảo an toàn các hồ chứa xung yếu, đang thi công dở dang, các hồ chứa nhỏ đã đầy nước do mưa lớn trong khu vực trong thời gian vừa qua; chỉ đạo chủ hồ, các cơ quan liên quan khẩn trương vận hành xả nước để dành dung tích đón lũ theo quy định, nhất là trên các lưu vực sông Mã, sông Cả; tổ chức thường trực lực lượng, phương tiện để sẵn sàng điều tiết đảm bảo an toàn công trình, hạ du trong mọi tình huống.

Các tỉnh, thành phố triển khai ngay phương án đảm bảo thông tin liên lạc hoạt động thông suốt trước, trong và sau bão, lũ để phục vụ công tác chỉ đạo điều hành, đặc biệt đối với khu vực miền núi có nguy cơ cao bị chia cắt; dự trữ lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm thiết yếu để ứng phó với bão, mưa lũ sau bão có thể kéo dài.

Đồng thời, lực lượng chức năng thông tin, hướng dẫn người dân kê cao đồ đạc, lương thực, vật tư thiết yếu để ứng phó với bão, mưa lũ, giảm thiểu thiệt hại; chằng chống, gia cố nhà ở; gia cố kho tàng, trụ sở, công trình công cộng, khu công nghiệp, khu vực hầm mỏ, khai thác khoáng sản, nhà máy, hệ thống lưới điện; có biện pháp khắc phục nhanh sự cố về giao thông, điện lực.

Các địa phương vùng trọng tâm ảnh hưởng của bão, mưa lũ quyết định cho học sinh nghỉ học, người lao động nghỉ làm tại các khu công nghiệp, doanh nghiệp,…; tổ chức phân luồng từ xa, hạn chế người dân ra đường trong thời gian bão đổ bộ và mưa lũ lớn.

Các địa phương bố trí lực lượng canh gác, kiểm soát người và phương tiện tại các khu vực nguy cơ ngập sâu, sạt lở; bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn.

Chính quyền và người dân huy động lực lượng thu hoạch thủy sản, sản xuất nông nghiệp với phương châm "xanh nhà hơn già đồng"; vận hành tiêu nước, chống úng cho diện tích sản xuất nông nghiệp, khu công nghiệp, khu đô thị, khu tập trung dân cư; đồng thời tổ chức trực ban 24/24 giờ để theo dõi tình hình thiên tai và tổ chức triển khai các biện pháp ứng phó./.

Ứng phó bão số 10: Toàn bộ học sinh Nghệ An nghỉ học trong ngày mai Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An quyết định sáng 29/9, do ảnh hưởng của cơn bão số 10, tất cả trường học trên địa bàn tỉnh sẽ nghỉ học để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các nhà trường.