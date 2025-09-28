Có 186 chuyến bay bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 10

Bộ Xây dựng vừa có thông tin về tình hình giao thông tại các tỉnh, thành nơi cơn bão số 10 (Bualoi) sẽ đổ bộ vào đất liền.

Theo thống kê của Bộ Xây dựng, tính đến 16h ngày 28/9, bão số 10 chuẩn bị đổ bộ vào đất liền. Các tuyến đang tắc giao thông gồm: Quốc lộ 8C (tỉnh Hà Tĩnh) có tràn khe sâu Km133+304 ngập trung bình 60cm, gây tắc đường, đơn vị đã bố trí rào chắn biển báo, người trực gác 2 đầu đảm bảo an toàn giao thông; dự kiến đến 19h ngày 28/9 thông xe trở lại.

Do ảnh hưởng của bão số 10 và mưa lớn, trên khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng có mưa to, gió mạnh gây ảnh hưởng đến kết cấu hạ tầng tuyến đường sắt Hà Nội-Thành phố Hồ Chí Minh.

Cụ thể, tại Km466+610 (phía Nam hầm số 5, khu gian Lạc Sơn-Lệ Sơn) đá rơi từ trên núi cao xuống đường sắt tại cầu ray số 50 làm vỡ một thanh tà vẹt và làm biến dạng một thanh ray chiều dài 12,5m phía phải lý trình.

Tại hầm số 6 (Km725+210), tường hầm bằng đá xây tại khoang 18 (bên trái lý trình) bị bung một mảng lớn, đá và vữa rơi xuống, nguy cơ sụt lở lan rộng, không đảm bảo an toàn chạy tàu. Đơn vị đã phong tỏa khu gian để tổ chức cứu chữa, cấm đường lúc 13h ngày 28/9, cứu chữa trả đường lúc 14h20 cùng ngày.

Ngoài ra, nhiều khoang có nước thấm, chảy mạnh trên tường và vòm hầm. Mưa lớn kéo dài, kèm dông sét, đã gây ra hỏng các thiết bị tại nhiều vị trí thông tin tín hiệu đường sắt.

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã chỉ đạo các đơn vị tổ chức kiểm tra trạng thái kết cấu hạ tầng đường sắt, đánh giá mức độ thiệt hại để kịp thời xây dựng phương án cứu chữa, giải phóng các chướng ngại ảnh hưởng đến chạy tàu, tập trung nhân lực, vật tư, thiết bị phục vụ công tác cứu chữa, đảm bảo thông đường trong thời gian nhanh nhất; tiếp tục thực hiện tuần tra, chốt gác các công trình, vị trí xung yếu, khu vực trọng điểm như: cầu, hầm, đường yếu, dễ bị ngập nước, các công trình thông tin tín hiệu đường sắt, đảm bảo thông tin thông suốt, phục vụ an toàn chạy tàu.

Với lĩnh vực hàng không, ngày 27/9, Cục Hàng không Việt Nam đã có quyết định đóng cửa Cảng Hàng không Đồng Hới (tỉnh Quảng Trị) từ 13h-22h ngày 28/9; Cảng Hàng không Thọ Xuân (tỉnh Thanh Hóa) từ 22h ngày 28/9 đến 7h ngày 29/9; Cảng Hàng không quốc tế Phú Bài (thành phố Huế) từ 8h-14h ngày 28/9; Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng từ 6h-11h ngày 28/9.

Trên cơ sở đánh giá diễn biến bão ngày 28/9, Cục Hàng không quyết định cho phép Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng mở cửa trở lại từ 10h ngày 28/9 (sớm hơn một giờ so với thông báo ngày 27/9), đồng thời điều chỉnh thời gian tạm dừng tiếp thu tàu bay tại Sân bay Phú Bài đến 17h ngày 28/9 và tại Sân bay Đồng Hới đến 3h ngày 29/9.

Theo thống kê từ 6h đến 15h ngày 28/9 của Bộ Xây dựng, có tổng số 186 chuyến bay bị ảnh hưởng do bão số 10 gây ra và chưa ghi nhận thiệt hại về người và cơ sở vật chất đối với lĩnh vực hàng không.

Cụ thể, Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng có 8 chuyến hủy, 51 chuyến hoãn, 6 chuyến chuyển hướng hạ cánh sân bay dự bị, 17 chuyến bay chờ; Cảng Hàng không quốc tế Phú Bài hủy 28 chuyến; Cảng Hàng không Đồng Hới hủy 2 chuyến; Cảng Hàng không Thọ Xuân có 4 chuyến hủy, bay sớm 6 chuyến. Ngoài ra, các đơn vị trong ngành hàng không đã hiệp đồng đổi đường bay tránh bão 64 chuyến.

Bộ Xây dựng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực ban 24/24 và theo dõi sát tình hình và hướng di chuyển của cơn bão số 10 để có phương án ứng phó kịp thời./.

