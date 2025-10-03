Sụt mố cầu Tát Luông ở Tuyên Quang: Cấm người và phương tiện đi lại

Bà Bùi Thị Xuyên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nà Hang, tỉnh Tuyên Quang cho biết, khoảng 1 giờ ngày 3/10, do ảnh hưởng của mưa lũ, khi nước rút dẫn đến hiện tượng sụt lún đường dẫn lên cầu Tát Luông ở Km177+300 đường tỉnh lộ 185 kết nối thôn 6 và thôn 14 xã Nà Hang. Mố cầu M1 bị sụt xuống 2m so với ban đầu. Vụ việc không gây thiệt hại về người.

Nguyên nhân ban đầu do mưa lũ, nước suối dâng cao trong những ngày qua khiến đất đá bị sụt lún, gây sập, đứt gãy đường dẫn lên cầu.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Ủy ban Nhân dân xã Na Hang đã kịp thời bố trí lực lượng cắm biển cảnh báo, cấm người và phương tiện lưu thông qua cầu. Đồng thời báo cáo và đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh phương án xử lý, khắc phục hậu quả.

Cầu Tát Luông được xây dựng từ năm 2014, gồm hai làn xe, rộng 10m, dài 150 m nằm trên tỉnh lộ 185. Đây là tuyến đường huyết mạch kết nối thôn 6 và thôn 14 của xã Na Hang, tỉnh Tuyên Quang./.

Thanh Hóa: Sập mố cầu Sơn Thủy do bão số 10, khoảng 300 hộ dân bị chia cắt Do ảnh hưởng của bão số 10, nước sông Luồng dâng cao chảy xiết làm sập chân, mố cầu Sơn Thủy trên Quốc lộ 16, lý trình km 89+580 tại bản Chung Sơn, xã Sơn Thủy, tỉnh Thanh Hóa.