Đồng Nai: Mưa lớn làm sập mố cầu dân sinh, giao thông bị chia cắt

Ngày 16/8, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Chơn Thành, tỉnh Đồng Nai Nguyễn Anh Tài cho biết đã tổ chức điều động, bố trí lực lượng công an và quân sự lập chốt, rào chắn cảnh báo không cho người dân và các phương tiện qua lại tại khu vực cầu số 1 sau khi xảy ra sự cố sập mố cầu do mưa lớn vào chiều tối 15/8.

Theo Ủy ban Nhân dân phường Chơn Thành, khoảng 17 giờ chiều 15/8, mưa lớn kéo dài khiến mực nước dâng cao làm sập hai bên mố cầu số 1 (khu phố Minh Thành 5, phường Chơn Thành).

Sự cố khiến cầu hư hỏng nặng, sụt lún không thể lưu thông và có nguy cơ bị cuốn trôi nếu tiếp tục mưa. May mắn là vào thời điểm sự cố xảy ra không có xe cộ, người dân qua lại.

Ngay khi nhận tin báo, Ủy ban Nhân dân phường Chơn Thành đã điều động lực lượng công an và quân sự lập chốt, rào chắn cảnh báo, ngăn người dân qua lại; đồng thời, hướng dẫn người dân đi vòng đường khác.

Cầu số 1 (rộng 4m, dài 6m) nằm trên tuyến đường 40 (khu phố Minh Thành 5). Đây là tuyến đường dân sinh quan trọng nối phường Chơn Thành với Minh Hưng và xã Nha Bích (tỉnh Bình Phước cũ).

Theo ông Nguyễn Anh Tài, cầu số 1 hư hỏng nhưng người dân có thể đi vòng qua tuyến đường khác để đi.

"Phường đã báo cáo vụ việc lên Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai. Chiều nay, các sở, ngành sẽ đến hiện trường khảo sát và đề xuất giải pháp khắc phục," ông Tài cho biết./.

