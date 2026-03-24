Quảng Ngãi: Nhiều “điểm nghẽn”, tỉnh lộ 676 chậm “thông” tuyến

Dự án Ðầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp hơn 56 km đường tỉnh lộ 676 đi qua các xã Măng Đen, Măng Bút (tỉnh Kon Tum cũ) với phía Đông tỉnh Quảng Ngãi được khởi công từ cuối năm 2022 và dự kiến đến năm 2025 sẽ hoàn thành.

Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 1.300 tỷ đồng. Tuy nhiên, gần hết quý 1/2026 dự án vẫn chưa hoàn thành.

Theo kế hoạch, dự án đã hoàn thành và bàn giao năm 2025 nhưng đến nay, dù đã gần hết quý 1/2026 nhưng các địa phương vẫn chưa bàn giao đủ mặt bằng cho các đơn vị thi công.

Cụ thể, dự án cho chiều dài toàn tuyến là hơn 56 km nhưng theo Ban Quản lý Dự án đầu tư Xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp (chủ dự án), đến 20/3, các địa phương mới bàn giao hơn 44 km, đạt hơn 78% chiều dài tuyến.

Việc chậm bàn giao mặt bằng có nhiều nguyên nhân. Cụ thể, tháng 7/2024 (sau 18 tháng sau khởi công) dự án mới được cấp có thẩm quyền phê duyệt giá đất cụ thể. Đến cuối năm 2024, Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông (tỉnh Kon Tum cũ) mới phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đợt 1…

Các đơn vị thi công tăng cường người, phương tiện thi công ở các đoạn vừa mới bàn giao mặt bằng trong năm 2026, đoạn qua xã Măng Đen. (Ảnh: Cao Nguyên/TTXVN)

Trao đổi với phóng viên, đại diện một đơn vị thi công trên tuyến cho biết, mặt bằng bàn giao quá muộn, nhỏ lẻ. Cùng đó, thời điểm bàn giao mặt bằng vào mùa mưa ảnh hưởng nhiều đến việc thi công. Giờ đây, hiện thời tiết đẹp, nắng nhưng mặt bằng toàn tuyến vẫn còn chưa bàn giao hết cho các đơn vị thi công.

Cuối tháng 3/2026 các đơn vị thi công mới vừa được nhận thêm 6 km mặt bằng. Hiện trên tuyến, còn khoảng 8 km đoạn qua xã Măng Bút chưa bàn giao mặt bằng. Việc bàn giao mặt bằng chậm, nhỏ lẻ, manh mún đã ảnh hưởng nhiều đến tiến độ thi công trên công trường.

Những ngày qua, tranh thủ thời tiết nắng đẹp, mặt bằng giao nhiều, đều nên trên công trường các đơn vị thi công đang hối hả chạy đua thời tiết, tăng ca, tăng kíp nhằm sớm đẩy nhanh tiến độ để đến năm 2027 sẽ bàn giao công trình.

Ông Phùng Văn Long-Giám đốc điều hành dự án cho biết, đến thời điểm hiện nay dự án đã chậm rồi. Hiện các địa phương mới bàn giao gần 80% mặt bằng, chỉ còn đoạn cuối tuyến qua xã Măng Bút chưa bàn giao. Việc dự án chậm còn nhiều nguyên nhân khác như chuyển đổi rừng, đất nông nghiệp mất nhiều thời gian…

Với khoảng 80% mặt bằng được bàn giao nhưng việc đầu tư, cải tạo, nâng cấp tỉnh lộ 676 tiếp tục gặp khó khi các mỏ khoáng sản, nguồn cung vật liệu như cát, đá trên tuyến đã bị… thu hồi giấy phép hoạt động.

Trên Tỉnh lộ 676 có 2 mỏ đá nhưng đã bị thu hồi Giấy phép khai thác khoáng sản từ cuối năm 2024, đến nay chưa được cấp phép lại, gây ảnh hưởng lớn đến tiến độ thi công dự án. (Ảnh: Cao Nguyên/TTXVN)

Cụ thể, trên tỉnh lộ 676 có 2 mỏ đá chuyên cung cấp vật liệu cho công trình đã bị Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum (cũ) thu hồi Giấy phép khai thác khoáng sản từ cuối năm 2024 vì việc gia hạn giấy phép chưa đảm bảo quy định.

Hiện các đơn vị chủ mỏ đã nộp hồ sơ đến Trung tâm dịch vụ hành chính công để thực hiện các thủ tục gia hạn và cấp quyền khai thác trở lại. Dự kiến đến giữa tháng 4 các hồ sơ mới được trả kết quả.

Việc thiếu nguồn cung cấp vật liệu đã ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ dự án. Đầu tháng 3/2026, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi có Quyết định số 813/QĐ-UBND phê duyệt khoanh định khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 điểm mỏ để chỉ định khai thác đưa vào phục vụ thi công dự án.

Hiện chủ đầu tư đã giao các nhà thầu thi công trực tiếp làm việc với Sở Nông nghiệp và Môi trường triển khai thực hiện các thủ tục thăm dò, khai thác khoáng sản cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường phục vụ thi công công trình.

Ông Phùng Văn Long cho biết thêm, trong phạm vi dự án có giấy phép tận thu khoáng sản, vật liệu đá làm vật liệu xây dựng thông thường phục vụ công trình. Tuy nhiên, khối lượng tận thu rất ít, chỉ hơn 59.000 m3, trong khi tổng số nhu cầu vật liệu đá của dự án lớn với 275.000 m3.

Hiện nhà thầu phải vận chuyển đá từ dưới Kon Tum lên rất xa nhưng giá không tính cự ly vận chuyển xa mà theo đơn giá dự thầu ban đầu dự án. Cùng đó, giá xăng dầu tăng cao nên giá vật liệu đang leo thang. Đơn vị mong muốn sớm cấp phép khai thác trở lại các mỏ khoáng sản để đẩy nhanh dự án.

Trên công trường các đơn vị đang đẩy nhanh thi công, tăng ca, kíp, phương tiện, con người để chạy đua với thời gian, thời tiết trước khi 2 xã Măng Đen, Măng Bút bước vào mùa mưa thường kéo dài nhiều tháng trong thời gian tới. Nếu tháo gỡ các vướng mắc về mỏ khoáng sản sớm cùng thời tiết thuận lợi như những ngày qua thì sẽ bàn giao công trình trong năm 2027-đại diện một đơn vị thi công trên tuyến cho biết.

Ngày 21/3 vừa qua, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi khi kiểm tra công trình đã chỉ đạo các sở, ngành chức năng phải đẩy nhanh tiến độ làm thủ tục về gia hạn các mỏ khoáng sản để trình ký sớm nhất có thể trong tháng 3 này.

Không chỉ tỉnh lộ 676, hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi còn nhiều dự án vì vướng mặt bằng, ảnh hưởng lớn đến việc thi công, bàn giao các dự án như Dự án đường Hoàng Sa-Dốc Sỏi dài 27 km đi qua 5 xã và 1 phường ở khu vực phía Đông tỉnh. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 3.500 tỷ đồng. Thời gian thi công từ 2022-2027 nhưng đến nay công trình vẫn chưa được bàn giao hết mặt bằng và khó về đích đúng hẹn.

Cùng đó, dự án đường nối từ cầu Thạch Bích đến xã Tịnh Phong có chiều dài hơn 6 km, vốn đầu tư 700 tỷ đồng. Thời gian triển khai từ 2019-2025, hết thời hạn nhưng đến nay vẫn chưa bàn giao xong mặt bằng. Hay tuyến đường ven biển Dung Quất-Sa Huỳnh cũng chậm bàn giao mặt bằng, ảnh hưởng đến tiến độ dự án./.

