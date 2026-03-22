Xã hội

Giao thông

Huế: Xe môtô đâm vào lan can dành cho người đi bộ, hai người tử vong tại chỗ

Xe môtô 75AC-03557 do anh N.V.T điều khiển, chở theo sau cháu T.T.N.H, lưu thông hướng Huế-Đà Nẵng va vào lan can người đi bộ bên phải đường khiến hai người tử vong tại chỗ.

Võ Văn Dũng
Vị trí xảy ra tai nạn.
Ngày 22/3, Phòng Cảnh sát giao thông thành phố Huế thông tin, đơn vị vừa xử lý vụ tai nạn giao thông tại hầm Phú Gia (xã Chân Mây-Lăng Cô) khiến hai người tử vong.

Cụ thể, khoảng 4 giờ 50 phút cùng ngày, tại km1+600 đường dẫn Bắc hầm Phú Gia (xã Chân Mây-Lăng Cô, thành phố Huế), anh N.V.T (sinh năm 2005 trú tại 94 Dạ Lê, phường Thanh Thủy, thành phố Huế) điều khiển xe môtô 75AC-03557, chở theo sau cháu T.T.N.H (sinh năm 2012, trú tại thôn Ba Lăng, xã Phú Hồ, thành phố Huế) lưu thông hướng Huế-Đà Nẵng.

Khi đến vị trí trên, môtô đã va vào lan can dành cho người đi bộ bên phải đường (trước cửa hầm) khiến hai người tử vong tại chỗ.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Cảnh sát giao thông thành phố Huế #Tai nạn #Hầm Phú Gia TP. Huế
Theo dõi VietnamPlus

