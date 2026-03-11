Công an Cần Thơ bác tin xe cảnh sát giao thông rượt đuổi gây tai nạn

Ngày 11/3, Công an thành phố Cần Thơ có thông tin chính thức bác bỏ bài viết, hình ảnh sai sự thật trên mạng xã hội về xe của lực lượng Cảnh sát giao thông gây tai nạn trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng (cũ), nay là thành phố Cần Thơ.

Theo Công an thành phố Cần Thơ, những ngày gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện bài đăng từ một số trang thông tin không chính thống với nội dung cho rằng: “Sóc Trăng - 12 giờ khuya xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng trong lúc lực lượng Cảnh sát giao thông truy đuổi người vi phạm giao thông. Trong quá trình rượt đuổi với tốc độ cao và vượt đèn đỏ, xe môtô chuyên dụng của Cảnh sát giao thông đã va chạm mạnh với xe chở khách khiến phương tiện hư hỏng nặng; một chiến sỹ Cảnh sát giao thông tử vong, một chiến sỹ khác nguy kịch.”

Thông tin trên sau đó được nhiều tài khoản chia sẻ, bình luận trên mạng xã hội, gây hoang mang trong dư luận và ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng chức năng.

Tuy nhiên, qua xác minh, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Cần Thơ khẳng định không xảy ra vụ việc như nội dung đang lan truyền trên mạng xã hội.

Nội dung bài đăng nói trên là thông tin không có căn cứ, chưa được kiểm chứng, có dấu hiệu suy diễn, thổi phồng sự việc, dễ gây hiểu lầm cho người đọc và ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng thực thi nhiệm vụ.

Theo quy định, mọi vụ việc tai nạn giao thông nếu xảy ra đều được cơ quan chức năng tiến hành xác minh, điều tra và thông tin chính thức. Việc đăng tải, chia sẻ những thông tin chưa được kiểm chứng không chỉ gây nhiễu loạn thông tin trên không gian mạng mà còn có thể gây ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần thận trọng khi tiếp nhận và chia sẻ thông tin trên mạng xã hội, chỉ nên theo dõi các nguồn tin chính thống để tránh tiếp tay cho tin giả, tin sai sự thật.

Trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm có thể bị xử phạt vi phạm hành chính theo điểm a khoản 1 Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ, với mức phạt tiền từ 10-20 triệu đồng đối với tổ chức (đối với cá nhân bằng một nửa mức phạt của tổ chức).

Người vi phạm còn có thể bị xử lý hình sự theo Điều 331 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) về Tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, với mức hình phạt có thể lên đến 7 năm tù.

Công an thành phố Cần Thơ khuyến cáo người dân sử dụng mạng xã hội một cách có trách nhiệm, kiểm chứng thông tin từ các nguồn chính thống trước khi đăng tải, chia sẻ để góp phần xây dựng môi trường thông tin lành mạnh, hạn chế tình trạng tin giả, tin sai sự thật gây ảnh hưởng tiêu cực đến xã hội./.

Công an Hà Nội bác thông tin "thêm 3 chiến sĩ Cảnh sát giao thông hy sinh trên cao tốc" Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Hà Nội khẳng định, thông tin kèm hình ảnh lan truyền về vụ tai nạn giao thông khiến 3 cán bộ Cảnh sát Giao thông hy sinh là sai sự thật.