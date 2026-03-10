Hải quan tăng cường kiểm soát chống buôn lậu, vận chuyển trái phép xăng dầu

Ngày 10/3, Cục Hải quan thông tin cho biết cơ quan này vừa ban hành công văn gửi Chi cục Điều tra chống buôn lậu và Chi cục Hải quan các khu vực về việc siết chặt công tác quản lý đối với mặt hàng xăng dầu.

Theo đánh giá từ cơ quan Hải quan, tình hình chính trị và an ninh quốc tế đang có nhiều diễn biến phức tạp, đặc biệt là các xung đột quân sự leo thang tại khu vực Trung Đông đã gây tác động mạnh mẽ đến thị trường năng lượng toàn cầu, gây ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn cung, giá cả và an ninh năng lượng trong nước. Đáng chú ý, sự chênh lệch giá xăng dầu giữa Việt Nam và các nước láng giềng đã dẫn đến tình trạng người dân vùng biên giới Campuchia và Lào sang Việt Nam mua xăng dầu để hưởng chênh lệch giá.

Ghi nhận vào ngày 9/3, trong khi giá xăng A95 niêm yết tại Việt Nam là 27.047 đồng/lít song tại Campuchia giá mặt hàng này ở mức 31.000 đồng/lít và tại Lào lên tới 39.000 đồng/lít.

Do đó, nhằm chủ động phòng ngừa và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, Cục Hải quan yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ triển khai quyết liệt việc theo dõi sát sao diễn biến thị trường và cung cầu để có phương án ứng phó sớm với các xu hướng buôn lậu.

Cụ thể, các lực lượng chức năng cần sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ từ tuần tra, kiểm soát đến điều tra cơ bản, đặc biệt chú trọng các tuyến đường thủy nội địa, cửa khẩu đường bộ giáp Lào, Campuchia và các vùng biển trọng điểm. Công tác kiểm tra sẽ tập trung vào những phương tiện xuất cảnh có bồn bể hoặc các thùng chứa gia cố nhằm cất giấu xăng dầu cũng như ngăn chặn việc lợi dụng hoạt động cung ứng cho tàu biển hoặc tạm nhập tái xuất để vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Bên cạnh đó, Cục Hải quan cũng nhấn mạnh việc yêu cầu đẩy mạnh phối hợp, chia sẻ thông tin với các lực lượng chức năng (Biên phòng, Công an, Cảnh sát biển và Quản lý thị trường) trong đấu tranh chống tội phạm. Mặt khác, các đơn vị hải quan địa phương kết hợp giữa kiểm soát nghiệp vụ với việc tuyên truyền, hướng dẫn doanh nghiệp chấp hành đúng quy định pháp luật về xuất nhập khẩu và quá cảnh xăng dầu, góp phần bình ổn thị trường và đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia./.

