Phát hiện nghi phạm vụ giết người trốn tại casino ở Campuchia

Ngày 9/3, thông tin từ Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây (xã Mỹ Quý, tỉnh Tây Ninh), Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh cho biết, đơn vị đã thực hiện các thủ tục để bàn giao một đối tượng liên quan đến vụ án giết người cho cơ quan Công an để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Theo đó, ngày 5/3, đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây nhận được công văn trao đổi của Phòng cảnh sát Hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh và Công an xã Mỹ Quý, tỉnh Tây Ninh trao đổi về việc truy tìm đối tượng có liên quan đến vụ án giết người tại xã Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Đối tượng được xác định tên là Lê Anh Tuấn, sinh năm 2004, thường trú tại phường Duy Hà, tỉnh Ninh Bình.

Sau khi nhận được thông tin, Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây đã thực hiện các biện pháp nghiệp vụ và trao đổi với đồn Công an xuất nhập cảnh cửa khẩu hữu nghị Sôm Rông-Campuchia.

Qua công tác nắm tình hình nội, ngoại biên đã phát hiện đối tượng đang lẩn trốn tại khu vực Casino 67, thuộc địa bàn xã Sôm Rông, huyện Chanh Tria, tỉnh Svay Riêng, Campuchia. Các lực lượng chức năng đã vận động đối tượng về đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật Việt Nam.

Đến hơn 23 giờ ngày 6/3, Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây đã hoàn chỉnh thủ tục nhận bàn giao đối tượng từ Đồn Công an xuất nhập cảnh cửa khẩu hữu nghị Sôm Rông.

Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây đã phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các thủ tục tiếp nhận người phạm tội đầu thú theo quy định.

Sau khi hoàn chỉnh các hồ sơ, Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây đã tiến hành bàn giao đối tượng Lê Anh Tuấn cho Phòng cảnh sát Hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Công an xã Bình Chánh (Thành phố Hồ Chí Minh) và Công an xã Mỹ Quý, tỉnh Tây Ninh tiếp tục điều tra xử lý theo quy định./.

