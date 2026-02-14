Lào Cai: Bắt nhóm đối tượng vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới

Ngày 14/2, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai cho biết đã phối hợp với các lực lượng bắt giữ các đối tượng vận chuyển 10 vạn nhân dân tệ qua biên giới.

Trước đó, ngày 8/2/2026, tổ công tác Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai phối hợp với các lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại khu vực Quốc môn, Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai, phát hiện 3 người phụ nữ đang xuất cảnh từ Việt Nam sang Trung Quốc có mang theo số lượng tiền ngoại tệ lớn nhưng không khai báo; mỗi người mang theo 200 tờ tiền có mệnh giá 100 nhân dân tệ. Tổ công tác đã yêu cầu 3 người trên về Trạm Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai để làm rõ.

Từ lời khai của 3 người phụ nữ, Tổ công tác đã triệu tập đối tượng Nguyễn Trọng Hùng sinh năm 1976, trú tại Đội C17, phường Mường Thanh, tỉnh Điện Biên. Tại Đồn Biên phòng, Hùng đã giao nộp số tiền 4 vạn nhân dân tệ cho tổ công tác. Tất cả số tiền này Hùng nhận được từ Phương - người đã thuê Hùng chuyển 10 vạn nhân dân tệ sang Trung Quốc qua cửa khẩu Quốc tế Lào Cai.

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vụ việc, thống kê, niêm phong toàn bộ số tiền trên, đưa Hùng và những người có liên quan về Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai để điều tra.

Biết Hùng bị bắt, đến 20 giờ cùng ngày, Nguyễn Chí Phương, sinh 1987, thường trú tại số nhà 072 Triệu Quang Phục, Tổ 2, phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai đến Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai để đầu thú về hành vi thuê Hùng vận chuyển số tiền 10 vạn nhân dân tệ qua biên giới mà không khai báo.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai đã tạm giữ Nguyễn Trọng Hùng và Nguyễn Chí Phương để xác minh, làm rõ. Quy đổi số tiền ngoại tệ do các đối tượng vận chuyển trái phép thành tiền Việt Nam ngày 8/2/2026 là 368 triệu đồng.

Căn cứ kết quả điều tra ban đầu và các tài liệu có liên quan, xác định có dấu hiệu tội phạm, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự do hành vi "vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới"./.

