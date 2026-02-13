Xã hội

Hà Tĩnh: Triệt phá đường dây thuốc lá điện tử liên tỉnh

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện một số tài khoản mạng xã hội có dấu hiệu tổ chức mua bán trái phép thuốc lá điện tử với số lượng lớn, phương thức hoạt động tinh vi, khép kín.

Kho hàng lưu trữ thuốc lá điện tử. (Ảnh: Công Tường/TTXVN)
Ngày 13/2, Thông tin từ Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh Hà Tĩnh) cho biết đơn vị này đã phối hợp các đơn vị liên quan triệt phá thành công đường dây buôn bán hàng cấm là thuốc lá điện tử với quy mô lớn, hoạt động liên tỉnh, thu giữ gần 50.000 sản phẩm các loại, tổng trị giá hơn 8,7 tỷ đồng.

Thời gian qua, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện một số tài khoản mạng xã hội có dấu hiệu tổ chức mua bán trái phép thuốc lá điện tử với số lượng lớn, phương thức hoạt động tinh vi, khép kín.

Qua điều tra, từ giữa năm 2023, Nguyễn Tuấn Anh (sinh năm 1993) và em trai là Nguyễn Việt Anh (sinh năm 1994) cùng trú tại khu đô thị Geleximco, xã An Khánh, thành phố Hà Nội, tổ chức mua bán các mặt hàng thuốc lá điện tử gồm: Thân máy (Vape), tinh dầu, đầu hút và thuốc lá điện tử dùng một lần (Pod).

Ban đầu, các đối tượng bán trực tiếp cho khách, sau đó chuyển sang hình thức kinh doanh trực tuyến thông qua mạng xã hội và Telegram để né tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Hai anh em Nguyễn Tuấn Anh và Nguyễn Việt Anh tổ chức mạng lưới nhiều đầu mối cung cấp hàng trong và ngoài nước, trong đó có đối tượng người Trung Quốc (chưa rõ lai lịch) để mua thuốc lá điện tử, linh kiện và tinh dầu, sau đó tập kết về nhiều kho hàng tại khu vực xã An Khánh, thành phố Hà Nội và một số địa điểm khác.

Sau khi củng cố đầy đủ tài liệu, chứng cứ, ngày 1/2, Phòng Cảnh sát hình sự tiến hành kiểm tra, khám xét và bắt giữ các đối tượng liên quan tại nhiều địa điểm khác nhau, bảo đảm tuyệt đối bí mật, bất ngờ, an toàn và đúng quy định của pháp luật./.

