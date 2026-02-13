TP Hồ Chí Minh chủ động phương án bầu cử sớm tại các khu vực đặc thù

Chiều 13/2, Ủy ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức Phiên họp thứ VI, thống nhất một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác chuẩn bị bầu cử thời gian tới.

Các đại biểu dự Phiên họp đã nghe báo cáo về tiến độ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; kết quả Hội nghị Hiệp thương lần hai, tổ chức tiếp xúc cử tri nơi cư trú và kết quả Hội nghị Hiệp thương lần thứ ba; tình hình kiểm tra, giám sát công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 của Ủy ban Bầu cử Thành phố; tình hình tiếp nhận, xác minh, trả lời các vụ việc cử tri nêu liên quan đến người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp...

Phiên họp cũng đã tập trung trao đổi về công tác chuẩn bị cho 4 khu vực bầu cử sớm tại Thành phố Hồ Chí Minh (phường Phước Thắng, phường Tam Thắng, xã Long Sơn); kế hoạch tổ chức bầu cử sớm, công tác niêm phong hòm phiếu, bảo quản và vận chuyển an toàn về đất liền để kiểm phiếu chung; phương án dự phòng kiểm phiếu trên biển khi không thể đưa phiếu bầu về đất liền theo quy định./.

Công việc bầu cử sau hội nghị hiệp thương lần 3 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp và các cơ quan, tổ chức, đơn vị có người được giới thiệu ứng cử tiến hành một số công việc cụ thể theo quy định của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND.