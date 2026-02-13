Công tác chuẩn bị bầu cử tại Thành phố Hồ Chí Minh đúng tiến độ, quy định

Chiều 13/2, Ủy ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức Phiên họp thứ VI, thống nhất một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác chuẩn bị bầu cử thời gian tới.

Ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Thành phố chủ trì Phiên họp.

Các đại biểu dự Phiên họp nghe báo cáo tiến độ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; kết quả Hội nghị hiệp thương lần hai, tổ chức tiếp xúc cử tri nơi cư trú và kết quả Hội nghị hiệp thương lần thứ ba; tình hình kiểm tra, giám sát công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 của Ủy ban Bầu cử Thành phố; tiếp nhận, xác minh, trả lời vụ việc cử tri nêu liên quan đến người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp…

Các thành viên Ủy ban Bầu cử Thành phố đã trao đổi, thống nhất ý kiến về kích thước 52cmx77cm (khổ dọc) cho mẫu danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; kích thước, mẫu nội quy phòng bỏ phiếu, mẫu thể lệ bầu cử; kích thước mẫu tóm tắt tiểu sử, chương trình hành động của các ứng cử viên là 1 trang A4 (29,7cmx21cm).

Phiên họp tập trung trao đổi về công tác chuẩn bị cho 4 khu vực bầu cử sớm tại Thành phố Hồ Chí Minh (phường Phước Thắng, phường Tam Thắng, xã Long Sơn).

Ủy ban Bầu cử cơ bản hoàn tất các khâu chuẩn bị như, lên kế hoạch phối hợp với cơ quan liên quan triển khai in ấn, tuyên truyền bầu cử… cho những điểm bầu cử sớm.

Sau khi Hội đồng Bầu cử Quốc gia công bố danh sách chính thức người ứng cử đại biểu Quốc hội theo từng đơn vị bầu cử sẽ khẩn trương hướng dẫn các ứng viên viết tiểu sử, chương trình hành động, niêm yết danh sách ứng cử viên… đảm bảo đúng quy định.

Ủy ban Bầu cử Thành phố đã lên kế hoạch chi tiết cho công tác tổ chức bầu cử (tại 4 khu vực bầu cử sớm); việc niêm phong phòng phiếu, bảo quản và vận chuyển an toàn về đất liền để kiểm phiếu chung; phương án dự phòng khi không thể đưa phiếu bầu về đất liền trong thời gian quy định…

Ngày 23/1/2026, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã cho phép 4 khu vực bỏ phiếu thuộc phường Phước Thắng, phường Tam Thắng, xã Long Sơn của Thành phố Hồ Chí Minh được bỏ phiếu sớm hơn so với ngày bầu cử toàn quốc (15/3).

Đây là địa bàn có khoảng 4.500 cử tri không thể thực hiện quyền bầu cử trong ngày 15/3 do đang thực hiện lịch trình công tác trên biển kéo dài, các lệnh tuần tra, giám sát theo kế hoạch công tác của cơ quan, đơn vị; làm nhiệm vụ tại các tàu, giàn khoan, công trình trên biển./.

