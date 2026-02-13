Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chúc Tết gia đình các nhân sỹ

Chiều 13/2, nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết đã đi thăm, chúc Tết một số đồng chí và gia đình tại Hà Nội.

Cùng đi có Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trần Thanh Lâm và một số lãnh đạo, cán bộ Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

Trong không khí ấm áp của những ngày giáp Tết cổ truyền dân tộc, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết thăm hỏi gia đình nguyên Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; bày tỏ tình cảm trân trọng, biết ơn sâu sắc đối với những đóng góp to lớn của nguyên Tổng Bí thư đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết thăm, chúc Tết gia đình cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Đồng chí Trịnh Văn Quyết bày tỏ mong muốn gia đình nguyên Tổng Bí thư giữ gìn sức khỏe, tiếp tục phát huy truyền thống, là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho con cháu noi theo.

Gia đình nguyên Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cảm ơn sự quan tâm, chia sẻ chân tình của lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

Chiều cùng ngày, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã chúc Tết Nhà điêu khắc Tạ Quang Bạo, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Hội Mỹ thuật Việt Nam.

Cảm ơn những cống hiến của Nhà điêu khắc Tạ Quang Bạo cho nền nghệ thuật Việt Nam, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhấn mạnh vai trò quan trọng của đội ngũ văn nghệ sỹ trong việc gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; mong muốn Nhà điêu khắc Tạ Quang Bạo tiếp tục giữ gìn sức khỏe, bền bỉ sáng tạo, có thêm nhiều tác phẩm giá trị, đóng góp cho nền mỹ thuật nước nhà.

Thăm, chúc Tết Giáo sư, Viện sỹ, Tiến sỹ Khoa học Trần Đình Long, Chủ tịch Hội Giống cây trồng Việt Nam, đồng chí Trịnh Văn Quyết trân trọng ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp tâm huyết, bền bỉ của Giáo sư đối với sự phát triển ngành Nông nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực nghiên cứu, chọn tạo giống cây trồng.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chúc Giáo sư và gia đình năm mới nhiều sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc, tiếp tục có nhiều cống hiến quý báu cho nền khoa học và nông nghiệp nước nhà, khơi dậy nguồn cảm hứng nghiên cứu cho các nhà khoa học, nhất là những nhà khoa học trẻ.

Nhà điêu khắc Tạ Quang Bạo và Giáo sư, Viện sỹ, Tiến sỹ Khoa học Trần Đình Long bày tỏ xúc động, cảm ơn sự quan tâm, thăm hỏi, chúc Tết ân tình của Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, nỗ lực cống hiến, đóng góp trí tuệ, tâm huyết, kinh nghiệm vào sự nghiệp phát triển văn hóa, khoa học và nông nghiệp nước nhà, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới./.

