Thúc đẩy hợp tác an ninh, thực thi pháp luật Việt Nam-Hoa Kỳ

Chiều 13/2, tại Hà Nội, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ phụ trách khu vực Đông Á-Thái Bình Dương Michael DeSombre.

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định cuộc gặp diễn ra trong thời điểm hết sức có ý nghĩa khi Việt Nam vừa tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Về quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhận định, sau 30 năm bình thường hóa quan hệ và hơn hai năm triển khai Đối tác Chiến lược Toàn diện, quan hệ hai nước đã phát triển vượt bậc. Hai nước trở thành hình mẫu tiêu biểu trong quan hệ quốc tế về nỗ lực vượt qua quá khứ, hướng tới xây dựng tương lai hợp tác hữu nghị trên cơ sở lợi ích chung, tin cậy và tôn trọng lẫn nhau...

Về hợp tác chuyên ngành, hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với các đối tác an ninh, thực thi pháp luật Hoa Kỳ đã phát triển mạnh mẽ cả về bề rộng và chiều sâu. Tháng 9/2025, Bộ Công an Việt Nam và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã đồng chủ trì Đối thoại An ninh, Thực thi pháp luật lần thứ II tại Hoa Kỳ. Hai bên đã trao đổi nhiều nội dung thiết thực như: phòng chống ma túy, phòng chống mua bán người, nhập cư trái phép, hợp tác về an ninh mạng và chống lừa đảo trực tuyến...

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an tiếp Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ Michael George DeSombre. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Thời gian tới, nhằm tiếp tục thúc đẩy quan hệ song phương và hợp tác chuyên ngành, Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị ông Michael DeSombre tham mưu triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ một cách thực chất hơn nữa. Bộ Công an mong muốn hai nước sớm hoàn tất đàm phán Hiệp định thương mại đối ứng với kết quả tốt đẹp.

Về hợp tác chuyên ngành, Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định, Bộ Công an Việt Nam sẵn sàng tăng cường hợp tác với Hoa Kỳ trong lĩnh vực phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia; đề nghị các cơ quan an ninh, thực thi pháp luật hai nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ, trao đổi thông tin và phối hợp xử lý các loại tội phạm mà hai bên cùng quan tâm.

Trân trọng tiếp thu các ý kiến của Bộ trưởng Lương Tam Quang, Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ Michael DeSombre khẳng định sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ song phương Việt Nam-Hoa Kỳ và hợp tác chuyên ngành giữa Bộ Công an với các đối tác an ninh, thực thi pháp luật Hoa Kỳ lên tầm cao mới, đóng góp thiết thực vào hòa bình, ổn định, hợp tác, an ninh và thịnh vượng của khu vực và trên thế giới./.

