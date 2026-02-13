Ninh Bình: Thông qua danh sách người ứng cử tiêu biểu về phẩm chất, năng lực

Ngày 13/2, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng Nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Mai Văn Tuất, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh Ninh Bình nhấn mạnh tầm quan trọng của Hội nghị Hiệp thương lần thứ ba.

Ông đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá kỹ lưỡng, toàn diện về phẩm chất đạo đức, lối sống và mối quan hệ giữa người ứng cử với nhân dân tại địa phương; thảo luận cho ý kiến về một số người ứng cử có đơn xin rút không tham gia vào danh sách vì lý do cá nhân; thống nhất biểu quyết thông qua danh sách chính thức những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh Ninh Bình khóa XVI nhiệm kỳ 2026-2031.

Việc này nhằm đảm bảo danh sách chính thức những người ứng cử nhiệm kỳ mới đảm bảo về số lượng, trình độ, tiêu chuẩn, tỷ lệ hợp lý về cơ cấu nữ, trẻ tuổi, người ngoài Đảng, doanh nghiệp, doanh nhân, tôn giáo, dân tộc theo quy định.

Trên cơ sở thảo luận dân chủ, khách quan, đúng quy định của pháp luật và hướng dẫn của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, hội nghị đã thống nhất lựa chọn, lập danh sách chính thức những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại Ninh Bình gồm 26 đại biểu; trong đó 13 đại biểu là nữ, 3 đại biểu là người ngoài Đảng, 11 đại biểu là người trẻ tuổi và 15 đại biểu có trình độ từ thạc sĩ trở lên...

Hội nghị cũng thống nhất lựa chọn 142 đại biểu đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2026-2031; trong đó có 72 đại biểu là nữ, 24 đại biểu là người ngoài Đảng, 53 đại biểu là người trẻ tuổi, 5 đại biểu thuộc các tổ chức kinh tế/doanh nghiệp, 3 đại biểu là chức sắc tôn giáo.

Kết quả, 100% đại biểu có mặt tại hội nghị đã biểu quyết nhất trí thông qua danh sách trên, thể hiện sự đồng thuận cao, tinh thần trách nhiệm và quyết tâm chính trị trong việc giới thiệu những người tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, uy tín tham gia ứng cử, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới./.

Kết quả Hội nghị hiệp thương lần 2 Bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND cấp tỉnh Thông tấn xã Việt Nam xin giới thiệu kết quả Hội nghị hiệp thương lần 2 Bầu cử Quốc hội khóa XVI và Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 tại 34 tỉnh, thành phố.