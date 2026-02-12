Chính trị

Dân chủ, đúng luật trong lập danh sách người đủ tiêu chuẩn ứng cử

Danh sách người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2026-2031 đảm bảo cơ cấu, thành phần, số lượng và số dư theo quy định.

Văn Đức
Quang cảnh Hội nghị hiệp thương. (Ảnh: Văn Đức/TTXVN)
Quang cảnh Hội nghị hiệp thương. (Ảnh: Văn Đức/TTXVN)

Ngày 12/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại hội nghị, các đại biểu nghe báo cáo tổng hợp tình hình, kết quả tổ chức lấy ý kiến nhận xét và sự tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI của tỉnh và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo đó, từ ngày 4-8/2, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ninh phối hợp với các địa phương tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với 21 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI của tỉnh cư trú và làm việc tại Quảng Ninh và 140 người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2026-2031.

Kết quả, 100% người được giới thiệu ứng cử đều đạt tỷ lệ tín nhiệm của cử tri nơi cư trú theo quy định.

ttxvn-quang-ninh-1.jpg
100% đại biểu đồng thuận lựa chọn, lập danh sách người đủ tiêu chuẩn ứng cử. (Ảnh: Văn Đức/TTXVN)

Trên cơ sở đó, tại hội nghị hiệp thương lần thứ ba, 100% đại biểu thống nhất lựa chọn, lập danh sách 12 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI của tỉnh cư trú và làm việc tại Quảng Ninh; đồng thời hiệp thương lựa chọn danh sách 93 người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2026-2031.

Các đại biểu đánh giá cao quá trình hiệp thương lựa chọn, lập danh sách người ứng cử được thực hiện dân chủ, khoa học, khách quan, đúng luật; danh sách người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 đảm bảo cơ cấu, thành phần, số lượng và số dư theo quy định.

Sau hội nghị hiệp thương lần thứ ba, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để những người ứng cử trình bày chương trình hành động, góp phần để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn tỉnh diễn ra an toàn, dân chủ và thành công tốt đẹp./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Quảng Ninh #Bầu cử Quốc hội và HĐND #Dân chủ #đúng luật #danh sách #tiêu chuẩn #ứng cử Quảng Ninh
Theo dõi VietnamPlus

BẦU CỬ QUỐC HỘI KHÓA XVI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Người sưu tầm thẻ cử tri, gìn giữ ký ức lịch sử

Người sưu tầm thẻ cử tri, gìn giữ ký ức lịch sử

Bộ sưu tập thẻ cử tri của anh Hoàng Anh Tuấn không chỉ mang giá trị lưu giữ mà còn trở thành kho tư liệu quý, góp phần giúp các thế hệ sau hiểu rõ hơn về lịch sử bầu cử và quyền làm chủ của nhân dân.