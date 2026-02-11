"Quảng Trị chú trọng đột phá về hạ tầng để sớm trở thành cực tăng trưởng mới"

Chiều 11/2, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam dẫn đầu đoàn công tác Trung ương đến thăm, chúc Tết tại Quảng Trị.

Cùng dự có Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương; Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường, Chính ủy Quân khu 4; đại diện Bộ Quốc phòng; lãnh đạo tỉnh Quảng Trị và thân nhân các gia đình chính sách, lực lượng vũ trang tỉnh.

Tại buổi lễ, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đã ghi nhận, biểu dương kết quả đạt được của Đảng bộ, nhân dân và lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Trị thời gian qua, nhất là trong thời điểm sắp xếp, tinh gọn hệ thống chính trị và thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng vừa qua đã truyền đi thông điệp vững tin, khát vọng mới, tinh thần đột phá và hành động; thông điệp kỷ cương nhưng sáng tạo và thông điệp đoàn kết để phát triển.

Với Quảng Trị, để hiện thực hóa khát vọng trở thành cực tăng trưởng mới của khu vực miền Trung, tỉnh cần chú trọng vào các đột phá về hạ tầng giao thông, hạ tầng khoa học công nghệ và chuyển đổi số; tập trung phát triển dựa trên 4 trụ cột chiến lược: năng lượng-logistics-du lịch-nông nghiệp xanh; tiếp tục hoàn thiện, vận hành thông suốt mô hình chính quyền địa phương 2 cấp gắn với cải cách hành chính và chuyển đổi số toàn diện.

Tỉnh Quảng Trị cần tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng, an ninh; đặc biệt, ưu tiên xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc tại các địa bàn chiến lược, biên giới, biển đảo của Tổ quốc.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa tin tưởng, với truyền thống văn hóa và bề dày lịch sử, khát vọng vươn lên cùng sự quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Trị trong không gian phát triển mới, điều kiện mới, tỉnh Quảng Trị tiếp tục đạt nhiều thành tích cao trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa tặng quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh Quảng Trị nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)

Nhân dịp năm mới Bính Ngọ 2026, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa gửi lời chúc sức khỏe đến lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân Quảng Trị; toàn tỉnh tiếp tục đoàn kết, nỗ lực, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2026.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và đoàn công tác đã trao quà cho tập thể Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị, các đơn vị thuộc Quân khu 4 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Dịp này, Quân ủy Trung ương-Bộ Quốc phòng, Ủy Ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều món quà ý nghĩa, trao tặng cho 100 hộ gia đình chính sách, người có công tiêu biểu; 400 hộ nghèo và 300 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương cho biết, từ ngày 1/7/2025, tỉnh Quảng Trị sau hợp nhất chính thức đi vào hoạt động, chuyển mạnh từ tư duy phát triển theo địa giới cũ sang tư duy không gian mở, liên kết vùng, phát huy vị thế “cửa ngõ chiến lược” của miền Trung, điểm kết nối then chốt trên hành lang kinh tế Đông-Tây.

Năm 2025, tỉnh đạt được những kết quả rất toàn diện, hoàn thành và vượt 17/17 chỉ tiêu kế hoạch. Tỉnh luôn quan tâm đến công tác an sinh xã hội và chăm lo đời sống nhân dân, nhất là hoàn thành 100% kế hoạch xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo trong năm 2025. Trong điều kiện địa bàn rộng, tuyến biên giới dài, lực lượng vũ trang tỉnh đã chủ động nắm chắc tình hình, giữ vững quốc phòng-an ninh, góp phần giữ vững chủ quyền, ổn định để phát triển.

Về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, tỉnh đang triển khai các bước khẩn trương, chặt chẽ. Đến nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tổ chức xong hội nghị hiệp thương lần thứ ba.

Dịp Tết, Quảng Trị tổ chức thăm hỏi, tặng quà 49.388 người có công với cách mạng; tặng quà cho hàng vạn hộ nghèo, cận nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số./.

Sau hợp nhất, Quảng Trị bước vào giai đoạn phát triển với thế và lực mới Theo Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương, sau hợp nhất, Quảng Trị bước vào một không gian phát triển mới với quy mô lớn hơn, tiềm lực mạnh hơn và cơ hội rộng mở hơn.