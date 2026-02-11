Bầu cử Quốc hội và HĐND: Đồng Nai thống nhất danh sách chính thức người ứng cử

Ngày 11/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để thỏa thuận lập danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Báo cáo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai Nguyễn Tất Độ cho biết từ ngày 4-8/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã, phường trong tỉnh phối hợp với Ủy ban Nhân dân cùng cấp tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với 24 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Đến ngày 9/2, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai nhận đầy đủ biên bản hội nghị; đánh giá việc tổ chức các hội nghị được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, bảo đảm tiến độ thời gian, công khai, dân chủ, bình đẳng.

Tổng số cử tri được mời tham dự là 2.684 người, trong đó có 1.709 cử tri tham dự, đạt 63,67%.

Tại Hội nghị hiệp thương lần thứ ba, 100% đại biểu có mặt đã biểu quyết thống nhất thông qua danh sách chính thức gồm 23 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai chủ trì hội nghị hiệp thương lần thứ ba. (Ảnh: Lê Xuân/TTXVN)

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai Huỳnh Thị Hằng cho biết Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh sẽ gửi biên bản, báo cáo và các tài liệu liên quan đến các cơ quan có thẩm quyền theo quy định; tổ chức các hội nghị cử tri để các ứng cử viên tiếp xúc, gặp gỡ cử tri, thực hiện vận động bầu cử theo đúng quy định. Hội nghị lần này là lần cuối, kết thúc ba vòng của quy trình hiệp thương.

Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh Đồng Nai đã hoàn thành khối lượng công việc lớn, đảm bảo chất lượng và tiến độ, góp phần vào thành công chung của cuộc bầu cử.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai Huỳnh Thị Hằng đề nghị và kêu gọi các tổ chức thành viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và cử tri trong tỉnh tham gia các hội nghị tiếp xúc cử tri do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với chính quyền địa phương cùng cấp tổ chức; tích cực tham gia bầu cử vào ngày 15/3, thực hiện đầy đủ quyền lợi, trách nhiệm của công dân, góp phần để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của non sông.

Cùng ngày, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để thỏa thuận lập danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại hội nghị, 100% đại biểu có mặt đã biểu quyết thống nhất đối với danh sách chính thức 150 người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031./.

