Những công việc trọng tâm cần thực hiện sau Hội nghị Hiệp thương lần thứ ba

Theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; Nghị quyết liên tịch số 102/2025/NQLT/UBTVQH15-CP ĐCTUBTWMTTQVN ngày 26/9/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Nghị quyết số 101/2025/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các văn bản hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Bầu cử quốc gia, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, sau Hội nghị Hiệp thương lần thứ ba, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cơ quan, tổ chức, đơn vị sẽ tiến hành một số công việc.

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ gửi biên bản Hội nghị Hiệp thương lần thứ ba của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, danh sách những người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Hội đồng bầu cử quốc gia chậm nhất là ngày 22/2/2026.

Ban hành hướng dẫn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức tiếp nhận các bản Chương trình hành động của người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh; hướng dẫn Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã tiếp nhận Chương trình hành động của người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cùng cấp.

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch, chỉ đạo, tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để những người ứng cử đại biểu Quốc hội gặp gỡ, tiếp xúc cử tri nơi mình ứng cử để thực hiện quyền vận động bầu cử theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân.

Thời gian tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri để người ứng cử vận động bầu cử được tiến hành từ ngày công bố danh sách chính thức những người ứng cử và kết thúc trước thời điểm bắt đầu bỏ phiếu 24 giờ (trước 7 giờ ngày 14/3/2026).

Đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị có người được giới thiệu ứng cử: sau khi Hội đồng Bầu cử quốc gia công bố danh sách chính thức những người ứng cử theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước, cơ quan, tổ chức, đơn vị có người ứng cử đại biểu Quốc hội thông báo cho người ứng cử của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình sắp xếp thời gian về địa phương nơi ứng cử để thực hiện quyền vận động bầu cử theo kế hoạch của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố.

Người ứng cử ở địa phương nào thì chủ động liên hệ với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, thành phố nơi đó để biết kế hoạch và lịch tiếp xúc cử tri.

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến hành tổ chức các hoạt động kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ của mình quy định tại Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân, Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các văn bản hướng dẫn về bầu cử./.

Bầu cử Quốc hội và HĐND: Đồng Nai thống nhất danh sách chính thức người ứng cử Đồng Nai đã thống nhất danh sách chính thức 23 ứng cử viên Quốc hội và 150 ứng cử viên Hội đồng Nhân dân tỉnh cho kỳ bầu cử 2026-2031, đảm bảo quy trình dân chủ, minh bạch.