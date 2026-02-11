Bầu cử Quốc hội và HĐND: Lựa chọn những đại biểu xứng đáng, đủ tiêu chuẩn ứng cử

Ngày 11/2, thành phố Cần Thơ, tỉnh Hưng Yên đã tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ ba để thảo luận, lựa chọn lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp.

Cần Thơ lập danh sách những người ứng cử đủ tiêu chuẩn

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ ngày 11/2 đã tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI do địa phương giới thiệu và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thống nhất lập danh sách 22 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI do địa phương giới thiệu để lấy ý kiến cử tri nơi cư trú, trong đó có 21 người do các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu, 1 người tự ứng cử. Đại biểu Trung ương giới thiệu là 8 người. Tổng số đại biểu ứng cử là 30 người.

Tại Hội nghị Hiệp thương lần thứ ba, các đại biểu đã thảo luận và biểu quyết thống nhất lập danh sách 142 người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2026-2031, trong đó có 141 đại biểu do các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu và 1 người tự ứng cử.

Phát biểu tại hội nghị, ông Đồng Văn Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố Cần Thơ đã ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và những kết quả đã đạt được trên tinh thần các bước được thực hiện đúng quy trình, tiến độ, bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch và đúng pháp luật.

Việc lấy ý kiến nhận xét nơi cư trú, nơi công tác đối với người ứng cử được tiến hành nghiêm túc, thận trọng. Các ý kiến của cử tri được tổng hợp đầy đủ, trung thực, phản ánh đúng tâm tư, nguyện vọng và sự kỳ vọng của cử tri đối với những người được giới thiệu ứng cử.

Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố Cần Thơ yêu cầu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương hoàn chỉnh biên bản Hội nghị Hiệp thương lần thứ ba, danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2026-2031 gửi về Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Bầu cử Quốc gia, phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Bầu cử thành phố khẩn trương hoàn chỉnh, xác nhận, chuẩn bị các bước công bố danh sách chính thức những người ứng cử theo đúng thời gian, trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.

Việc tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử phải đảm bảo đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, tạo không khí dân chủ, phấn khởi trong nhân dân; tạo điều kiện thuận lợi và bình đẳng cho tất cả những người ứng cử trình bày Chương trình hành động, thể hiện trách nhiệm trước cử tri cũng như để cử tri tìm hiểu về người ứng cử nhằm lựa chọn những đại biểu xứng đáng nhất để bầu vào Quốc hội khóa XVI và Hội đồng Nhân dân thành phố, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ngày 11/2/2026, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để thảo luận, lựa chọn lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Hưng Yên thống nhất giới thiệu 21 người ứng cử đại biểu Quốc hội

Ngày 11/2, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên đã tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ ba, thống nhất danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên Trần Quốc Toản cho biết, trên cơ sở kết quả Hội nghị Hiệp thương lần thứ hai, toàn bộ người ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh đã được lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi cư trú.

Những người ứng cử được cử tri nơi cư trú đánh giá cao về phẩm chất đạo đức, lối sống, năng lực công tác, trình độ chuyên môn và có mối quan hệ đoàn kết, gắn bó với nhân dân địa phương, không có người có số phiếu tín nhiệm thấp từ 50% trở xuống.

Ông Trần Quốc Toản đề nghị các đơn vị, địa phương chủ động triển khai và hoàn thành công tác hiệp thương giới thiệu người ứng cử trước Tết Nguyên đán để bàn giao biên bản và danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử theo quy định.

Ngay sau Hội nghị Hiệp thương lần ba, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tập trung triển khai, tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử; phối hợp tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa cuộc bầu cử; thông tin về ứng cử viên, ngày bầu cử; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch; vận động cử tri phát huy dân chủ, thực hiện quyền và nghĩa vụ đi bỏ phiếu...

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên Phan Văn Hiệp cho biết, sau Hội nghị Hiệp thương lần thứ hai, căn cứ danh sách sơ bộ người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã có văn bản kèm theo hồ sơ của 195 người ứng cử gửi Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các địa phương nơi có người ứng cử cư trú, để tổ chức các hội nghị lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử.

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã, phường trong và ngoài tỉnh đã tổ chức các hội nghị với 17.412 cử tri tham dự. Tại các hội nghị, 100% người ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh đều đạt tỷ lệ tín nhiệm cao, không có ý kiến nào của cử tri nêu vấn đề hoặc vụ việc liên quan đến người ứng cử cần phải xác minh, làm rõ.

Cùng ngày 11/2, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên nhận được đơn xin rút khỏi danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội của 4 người và 32 người xin rút khỏi danh sách những người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại hội nghị các đại biểu đã thảo luận, thống nhất lập danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại địa bàn gồm 21 người. Người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII gồm 138 người./.

