Bầu cử Quốc hội và HĐND: Lào Cai thống nhất danh sách người ứng cử

Sáng 11/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng Nhân dân tỉnh Lào Cai khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Khai mạc hội nghị, bà Giàng Thị Dung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Lào Cai cho biết: Tại hội nghị, đại biểu được nghe báo cáo của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về kết quả tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng Nhân dân tỉnh Lào Cai khóa XVII; Tờ trình về việc lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh Lào Cai khóa XVII.

Trên cơ sở Tờ trình, các đại biểu sẽ thảo luận để thống nhất danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng Nhân dân tỉnh Lào Cai khóa XVII.

Bà Giàng Thị Dung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Lào Cai khai mạc hội nghị. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Phó Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai đề nghị các đại biểu phát huy dân chủ, tập trung thảo luận, cho ý kiến để thống nhất danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Lào Cai khóa XVII trên cơ sở đề xuất của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Ngay sau hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh sẽ hoàn thiện nội dung biên bản hội nghị gửi đến các cơ quan Trung ương và tỉnh.

Theo báo cáo kết quả tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội XVI, tỉnh Lào Cai đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm cử tri nơi cư trú đối với 13 xã, phường có người ứng cử.

Tỉnh tổ chức 19 hội nghị, trong đó có 1.709 cử tri được mời và có 1.426 cử tri có mặt dự hội nghị; 19 người ứng cử đại biểu Quốc hội có tên trong danh sách sơ bộ và đại diện cơ quan của người ứng cử đều có mặt. Kết quả, 19/19 người ứng cử đạt tín nhiệm 100%.

Tại Hội nghị hiệp thương lần thứ ba, tỉnh Lào Cai thống nhất lựa chọn, lập danh sách 14 người đang cư trú, công tác tại tỉnh Lào Cai đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI; trong đó, nam 6 người, nữ 8 người; dân tộc Kinh 3 người, còn lại các dân tộc Mông 4 người, Tày 4 người, Dao 2 người, Giáy 1 người; người tuổi trẻ: 10 và ngoài đảng 1 người; có 2 đại biểu tái cử. Hội nghị hiệp thương lần thứ ba cũng thống nhất danh sách 5 người không tiếp tục giới thiệu ứng cử.

Đối với việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Lào Cai khóa XVII, tại Hội nghị hiệp thương lần thứ hai, tỉnh Lào Cai đã tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm cử tri nơi cư trú đối với 26 xã, phường có người ứng cử.

Tỉnh tổ chức 115 hội nghị, trong đó có 10.785 cử tri được mời và 8.540 cử tri có mặt dự hội nghị; 115 người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Lào Cai có tên trong danh sách sơ bộ và đại diện cơ quan của người ứng cử đều có mặt. Kết quả 112/115 người ứng cử đạt tín nhiệm 100%; 2/115 người có tín nhiệm 98,02% và 1/115 người ứng cử có tín nhiệm 87,2%.

Đại biểu biểu quyết thống nhất biên bản hội nghị. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Hội nghị hiệp thương lần ba, tỉnh Lào Cai thống nhất lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XVII gồm 105 người. Trong đó, nam 68 người, nữ 37 người; dân tộc Kinh 61 người, dân tộc Tày 17 người, dân tộc Mông 10 người, dân tộc Dao 6 người, dân tộc Giáy 3 người, dân tộc Thái 2 người; dân tộc Cao Lan 2 người; các dân tộc gồm Nùng, Mường, Thổ, Hà Nhì, mỗi dân tộc có 1 người; 32 đại biểu trẻ tuổi; ngoài Đảng 7 người và 33 người tái cử.

Tại các hội nghị lấy ý kiến, các đại biểu ứng cử được đánh giá là những người đã trải qua quá trình công tác từ cơ sở, được đào tạo bài bản, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ. Các đại biểu luôn gần gũi, hòa đồng, chấp hành quy định, có đóng góp tích cực trong cộng đồng dân cư, có nhiều đồng chí có năng lực, trình độ vượt trội.

Một số ý kiến mong muốn những người trúng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh phải là những đại biểu tâm huyết, trách nhiệm, sắp xếp thời gian nhiều hơn nữa để lắng nghe, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri và nhân dân; phát huy tốt vai trò cầu nối giữa nhân dân với cấp ủy chính quyền các cấp; giải quyết hiệu quả các kiến nghị, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân.

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai chưa nhận được đơn thư khiếu nại, tố cáo nào liên quan đến công tác bầu cử và người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh.

Tại hội nghị, 100% đại biểu đều nhất trí thống nhất lựa chọn, lập danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng Nhân dân tỉnh Lào Cai khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031. Đa số các đại biểu cho rằng số lượng đại biểu phù hợp với tình hình của tỉnh Lào Cai; cơ cấu đại biểu đều hợp lý với các thành phần dân tộc và đại biểu trẻ tuổi.

Dự kiến trong ngày 12/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai tổ chức hội nghị bàn giao danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng Nhân dân tỉnh Lào Cai khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031. /.

