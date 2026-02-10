Phối hợp xây dựng tuyến biên giới Việt Nam-Campuchia hữu nghị hợp tác, phát triển

Ngày 10/2, Đoàn đại biểu Lực lượng vũ trang tỉnh Mondulkiri (Campuchia) do Thiếu tướng Hem Bô Na Rel, Chỉ huy trưởng Hiến binh tỉnh Mondulkiri làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng nhân dịp Tết Nguyên đán cổ truyền Bính Ngọ 2026.

Gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất tới toàn thể cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng và gia đình, Thiếu tướng Hem Bô Na Rel cảm ơn sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới thời gian qua.

Thiếu tướng Hem Bô Na Rel đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự hỗ trợ kịp thời của Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng trong việc phối hợp tuần tra song phương, trao đổi thông tin, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển bền vững.

Vui mừng, trân trọng trước tình cảm chân thành của đoàn đại biểu Lực lượng vũ trang tỉnh Mondulkiri, Đại tá Nguyễn Thành Đính, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng khẳng định, trong những năm qua, mối quan hệ hợp tác, phối hợp giữa Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng và Lực lượng vũ trang tỉnh Mondulkiri không ngừng được củng cố và phát triển, góp phần quan trọng vào việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và ổn định khu vực biên giới.

Chuyến thăm, chúc Tết của Lực lượng vũ trang tỉnh Mondulkiri, Campuchia là hoạt động đối ngoại có ý nghĩa thiết thực, góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa hai bên.

Qua đó tiếp tục củng cố nền tảng vững chắc để Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng và Lực lượng vũ trang tỉnh Mondulkiri phối hợp hiệu quả trong quản lý, bảo vệ biên giới, xây dựng tuyến biên giới Việt Nam-Campuchia hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Theo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng, tỉnh có hơn 141km biên giới trên bộ với tỉnh Mondulkiri (Campuchia) và 192km đường biên giới trên biển. Khu vực biên giới hiện có 18 xã, phường và 1 đặc khu, với 37 thành phần dân tộc với hơn 710.000 người./.

